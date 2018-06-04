Филипчук: не могу поверить в победу в отборочном туре Детского Евровидения

Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (28)

Анна Филипчук выступает на национальном отборе на международный конкурс Детское Евровидение-2018 в МДЦ Артек

Анна Филипчук выступает на национальном отборе на международный конкурс Детское Евровидение-2018 в МДЦ Артек

В МДЦ "Артек" прошел национальный отбор на международный конкурс "Детское Евровидение-2018", на котором дети из разных регионов России боролись за победу. Победительницей конкурса стала Анна Филипчук из Барнаула с песней "Непобедимые". Участники медиаотряда лагеря "Речной" взяли интервью у юной певицы, которая будет представлять Россию на "Детском Евровидении" в Минске.

- Почему ты выбрала песню "Непобедимые" для исполнения на "Детском Евровидении"?

— Песню выбирала не я, а композитор, который прослушивал участников и подбирал музыку для каждого из нас. Но, я должна сказать, что все, кто подбирают мне песни, читают мои мысли. Если бы выбирала я, то остановилась на этой же композиции.

© Sputnik / Levan Avlabreli Стала известна представительница России на Детском Евровидении-2018

— Каждую неделю я летала из Барнаула в Москву для занятий вокалом, чтобы пройти в финал конкурса. Пожалуй, это была главная трудность при подготовке, поскольку перелеты отнимали много сил.

- Ожидала ли ты, что победишь в национальном отборе?

— Честно говоря, я не ожидала такого решения судей и зрителей. До сих пор не могу поверить в победу! Конечно, это безумно приятно, и я очень благодарна всем, кто меня поддерживал.

- Были ли ребята, с которыми вы успели подружиться на "Евровидении"? Чувствовалась ли конкуренция между участниками вне сцены?

— Да, я подружилась со всеми, но за кулисами мы были конкурентами. Все дети очень сильные и талантливые, и, конечно, каждый хотел представлять Россию на международном "Детском Евровидении".

© Фото : Екатерина Сапрунова Анна Филипчук выступает на национальном отборе на международный конкурс "Детское Евровидение-2018" в МДЦ "Артек" © Фото : Екатерина Сапрунова Анна Филипчук выступает на национальном отборе на международный конкурс "Детское Евровидение-2018" в МДЦ "Артек"

- Сейчас ты – победитель российского "Детского Евровидения". Что дальше? Какие у тебя планы?

— В ближайшее время я хочу снять музыкальный клип. Также планирую и дальше заниматься музыкой, и идти только вперед!