Как выбрать безопасный детский лагерь: что важно знать родителям

Выбор безопасного, надежного или даже идеального детского лагеря, в котором проведет каникулы ребенок, одна из важных, а порой и сложных задач для любого родителя. Эксперты Союза организаторов детского активного туризма и Федерального центра детского туризма подготовили ряд советов, которые помогут родителям сделать правильный выбор.

Десять главных пунктов для пристального изучения

Прежде всего, необходимо проверить — входит ли лагерь в региональный Реестр организаций детского отдыха и оздоровления? Если "да", то стоит уточнить адрес ресурса, где размещен региональный Реестр, и убедиться, что лагерь там есть. Если же еще "нет" (документы на рассмотрении), то попросить сообщить дату отправки уведомления о намерении осуществлять деятельность в области детского отдыха, а также телефон ответственного лица в администрации региона (района), у которого можно получить подтверждение об отправке уведомления.

, узнайте, имеет ли лагерь санитарно-эпидемиологическое заключение территориального органа Роспотребнадзора? Если "да", то попросить указать страницу сайта лагеря, где с ним можно ознакомиться, либо попросить выслать копию. Если еще "нет" (документы на рассмотрении), то попросить сообщить дату отправки уведомления о намерении осуществлять деятельность в области детского отдыха, а также телефон ответственного лица в территориальном органе Роспотребнадзора, у которого можно получить подтверждение об отправке уведомления. Дата и номер Постановления (Приказа) о проведении внеплановой выездной проверки (если издан), попросить прислать копию. Но этот пункт необязателен, если лагерь входит в Реестр этого года (без СЭЗ лагерь в Реестр не попадет).

В-третьих, нужно поинтересоваться, сколько лет данная компания (юридическое лицо) работает в области детского отдыха. Для этого на сайте организации можно посмотреть материалы по предыдущим сменам лагеря (фото, видео, описание событий т.д.).

В-четвертых, необходимо посмотреть общий стаж и стаж руководящей работы начальника организации в области детского отдыха, оздоровления, туризма, образования.

© РИА Новости, Инфографика Летняя смена-2018: как будет отдыхать ваш ребенок? В-пятых, стоит изучить кадровый состав лагеря:

• собственная школа вожатых/инструкторов, договор со сторонней школой вожатых инструкторов (какой, как получить информацию о ней);

• средний стаж работы вожатого/инструктора в данном лагере (один сезон, два сезона, более двух сезонов);

• преимущественный возраст вожатых/инструкторов;

• процент кадров, работавших в прошлые годы, и опять пришедших в этом году в лагерь, а также процент новых сотрудников;

• квалификация инструкторов, тренеров при наличии в лагере активных видов отдыха.

В-шестых, не стоит упускать из вида заявленные возраст и число участников в смене/лагере:

• возраст (от и до). Так, если заявленный возраст 7-17 лет нормален для лагерей на несколько сот человек, но чрезвычайно странен для детских организаций на несколько десятков человек. Для небольших лагерей возраст детей должен быть относительно близким (7-11 лет, 10-14 лет, 13-17 лет);

• количество детей в лагере;

• количество детей того возраста, который интересует данного конкретного родителя.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко Перейти в фотобанк Навигатор детского отдыха: летние лагеря существенно подорожали , важны критерии отряда или (иного временного детского коллектива):

• это разновозрастные или по возрасту;

• количество детей в отряде, количество вожатых/воспитателей/инструкторов на отряде.

В-восьмых, не менее важно медицинское обеспечение. Так, стоит проверить:

• наличие медпункта/договора о медицинском обслуживании с медицинским учреждением/врача на программе; а также количество медперсонала в лагере;

• расстояние до ближайшего медицинского стационара и методы транспортировки, если понадобится в экстренной ситуации;

• порядок информирования родителей о болезни/травме ребенка.

В-девятых, узнайте, четко ли прописана (установлена) процедура передачи ответственности за ребенка при смене им вида деятельности и группы, в которой она происходит. Например, ваш ребенок идет на занятия английским языком/верховой ездой. Кто в этот момент за него отвечает? С какого и до какого момента длится ответственность преподавателя/тренера? Когда за него отвечает отрядный вожатый?

И десятый, контрольный пункт. С кем из руководителей лагеря/смены можно было бы встретиться, чтобы рассказать о своем ребенке. Готовность организовать подобную встречу (возможно, в режиме видеосвязи) – очень хороший признак.

Проживание, гигиена, питание…

Помимо официальных данных, стоит поинтересоваться и составляющими "внутренней жизни" лагеря. В числе вопросов, на которые нужно обратить внимание:



• Условия проживания (в т.ч. количество детей в одной комнате/палатке), санитарные условия (душ/туалет). Где можно посмотреть фотографии этих помещений?• Контроль гигиены детей (следят ли за чисткой зубов, мытьем рук, регулярным посещением душа).• Организация питания: столовая (меню/шведский стол)/кейтеринг/самостоятельное приготовление пищи. Если ребенок аллергик, вегетарианец и пр., возможен ли учет особенностей питания.• Инфраструктура, доступная для детей (спортзалы, бассейн, скалодром и пр.).• Распорядок дня.• План программы по дням.• Количество детей на 1 педагога при организации спортивных, занятий, кружков, секций.• Общее количество времени на интересующую родителя деятельность (английский язык, верховая езда и пр.) в течение смены.• Дополнительные расходы в лагере/в связи с лагерем (отдельная оплата за трансфер, занятия, экскурсии и т.д.). Также нужны ли детям деньги? Если нужны, то зачем, как они хранятся.• Наличие экскурсий.• Информирование родителей о том, что происходит во время смены. Фото- или видеоотчеты, отчеты, форум.• Связь с детьми в лагере (наличие телефонов начальника лагеря/смены, старшего вожатого/педагога, врача).