РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Как выбрать безопасный детский лагерь: что важно знать родителям

Сюжет:
Детский отдых (53)
10:4004.06.2018
(обновлено: 11:22 04.06.2018)
0330
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря Бригантина в поселке Песчаное в КрымуДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Выбор безопасного, надежного или даже идеального детского лагеря, в котором проведет каникулы ребенок, одна из важных, а порой и сложных  задач для любого родителя. Эксперты Союза организаторов детского активного туризма и Федерального центра детского туризма подготовили ряд советов, которые помогут родителям сделать правильный выбор.

Десять главных пунктов для пристального изучения

Прежде всего, необходимо проверить — входит ли лагерь в региональный Реестр организаций детского отдыха и оздоровления? Если "да", то стоит уточнить адрес ресурса, где размещен региональный Реестр, и убедиться, что лагерь там есть. Если же еще "нет" (документы на рассмотрении), то попросить сообщить дату отправки уведомления о намерении осуществлять деятельность в области детского отдыха, а также телефон ответственного лица в администрации региона (района), у которого можно получить подтверждение об отправке уведомления.

Всероссийский навигатор по детскому отдыху - 2018
Всероссийский навигатор по детскому отдыху: лето 2018
Во-вторых, узнайте, имеет ли лагерь санитарно-эпидемиологическое заключение территориального органа Роспотребнадзора? Если "да", то попросить указать страницу сайта лагеря, где с ним можно ознакомиться, либо попросить выслать копию. Если еще "нет" (документы на рассмотрении), то попросить сообщить дату отправки уведомления о намерении осуществлять деятельность в области детского отдыха, а также телефон ответственного лица в территориальном органе Роспотребнадзора, у которого можно получить подтверждение об отправке уведомления. Дата и номер Постановления (Приказа) о проведении внеплановой выездной проверки (если издан), попросить прислать копию. Но этот пункт необязателен, если лагерь входит в Реестр этого года (без СЭЗ лагерь в Реестр не попадет).

В-третьих, нужно поинтересоваться, сколько лет данная компания (юридическое лицо) работает в области детского отдыха. Для этого на сайте организации можно посмотреть материалы по предыдущим сменам лагеря (фото, видео, описание событий т.д.).

В-четвертых, необходимо посмотреть общий стаж и стаж руководящей работы начальника организации в области детского отдыха, оздоровления, туризма, образования.

Летняя смена - 2018: как будет отдыхать ваш ребенок?
© РИА Новости, Инфографика
Летняя смена-2018: как будет отдыхать ваш ребенок?
В-пятых, стоит изучить кадровый состав лагеря:
•    собственная школа вожатых/инструкторов, договор со сторонней школой вожатых инструкторов (какой, как получить информацию о ней);
•    средний стаж работы вожатого/инструктора в данном лагере (один сезон, два сезона, более двух сезонов);
•    преимущественный возраст вожатых/инструкторов;
•    процент кадров, работавших в прошлые годы, и опять пришедших в этом году в лагерь, а также процент новых сотрудников;
•    квалификация инструкторов, тренеров при наличии в лагере активных видов отдыха.

В-шестых, не стоит упускать из вида заявленные возраст и число участников в смене/лагере:
•    возраст (от и до). Так, если заявленный возраст 7-17 лет нормален для лагерей на несколько сот человек, но чрезвычайно странен для детских организаций на несколько десятков человек. Для небольших лагерей возраст детей должен быть относительно близким (7-11 лет, 10-14 лет, 13-17 лет);
•    количество детей в лагере;
•    количество детей того возраста, который интересует данного конкретного родителя.

Дети в Евпатории
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Навигатор детского отдыха: летние лагеря существенно подорожали
В-седьмых, важны критерии отряда или (иного временного детского коллектива):
•    это разновозрастные или по возрасту;
•    количество детей в отряде, количество вожатых/воспитателей/инструкторов на отряде.

В-восьмых, не менее важно медицинское обеспечение. Так, стоит проверить:
•    наличие медпункта/договора о медицинском обслуживании с медицинским учреждением/врача на программе; а также количество медперсонала в лагере;
•    расстояние до ближайшего медицинского стационара и методы транспортировки, если понадобится в экстренной ситуации;
•    порядок информирования родителей о болезни/травме ребенка.

В-девятых, узнайте, четко  ли прописана (установлена) процедура передачи ответственности за ребенка при смене им вида деятельности и группы, в которой она происходит. Например, ваш ребенок идет на занятия английским языком/верховой ездой. Кто в этот момент за него отвечает? С какого и до какого момента длится ответственность преподавателя/тренера? Когда за него отвечает отрядный вожатый?

И десятый, контрольный пункт. С кем из руководителей лагеря/смены можно было бы встретиться, чтобы рассказать о своем ребенке. Готовность организовать подобную встречу (возможно, в режиме видеосвязи) – очень хороший признак.

Проживание, гигиена, питание…

Помимо официальных данных, стоит поинтересоваться и составляющими "внутренней жизни" лагеря. В числе вопросов, на которые нужно обратить внимание:

Детский летний отдых как вопрос региональной политики
Детский летний отдых как вопрос региональной политики
•    Условия проживания (в т.ч. количество детей в одной комнате/палатке), санитарные условия (душ/туалет). Где можно посмотреть фотографии этих помещений?
•    Контроль гигиены детей (следят ли за чисткой зубов, мытьем рук, регулярным посещением душа).
•    Организация питания: столовая (меню/шведский стол)/кейтеринг/самостоятельное приготовление пищи. Если ребенок аллергик, вегетарианец и пр., возможен ли учет особенностей питания.
•    Инфраструктура, доступная для детей (спортзалы, бассейн, скалодром и пр.).
•    Распорядок дня.
•    План программы по дням.
•    Количество детей на 1 педагога при организации спортивных, занятий, кружков, секций.
•    Общее количество времени на интересующую родителя деятельность (английский язык, верховая езда и пр.) в течение смены.
•    Дополнительные расходы в лагере/в связи с лагерем (отдельная оплата за трансфер, занятия, экскурсии и т.д.).  Также нужны ли детям деньги? Если нужны, то зачем, как они хранятся.
•    Наличие экскурсий.
•    Информирование родителей о том, что происходит во время смены. Фото- или видеоотчеты, отчеты, форум.
•    Связь с детьми в лагере (наличие телефонов начальника лагеря/смены, старшего вожатого/педагога, врача).

Комментировать
Детские вопросы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена