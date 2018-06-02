Диана Анкудинова: вокал - это моя жизнь

В МДЦ "Артек" прошёл финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна-2018", на котором дети из разных стран мира боролись за победу. Медиаотряд лагеря "Хрустальный" взял интервью у победительницы конкурса в номинации "Приз зрительских симпатий" Дианы Анкудиновой, которая неделю назад стала победительницей проекта "Ты супер!".

- Диана, каково это — выступать на такой огромной сцене?

— Ощущения просто безумные! Эмоции переполняют, и это очень классно. Благодаря артековцам волнение потихоньку спало, и на сцене я чувствовала себя очень комфортно.

- Как проходила твоя подготовка к выступлениям?

— Она проходила у нас в отеле, где жили все конкурсанты. Репетиции проходили с утра до ночи. Мы всегда пели, тренировались, слушали друг друга, оценивали. Подготовка была очень жёсткой, но мы справились и все смогли.

© Фото : Сергей Боровик Победительница в номинации "Приз зрительских симпатий" конкурса "Детская Новая волна-2018" Диана Анкудинова © Фото : Сергей Боровик Победительница в номинации "Приз зрительских симпатий" конкурса "Детская Новая волна-2018" Диана Анкудинова

- Почему ты решила выбрать именно эту песню?

— Потому что эта песня, как мне кажется, в моём исполнении хорошо звучит, и я очень люблю французский. Недавно я её пела на конкурсе "Ты супер", где заняла первое место. Видео этого выступления на YouTube набрало несколько миллионов просмотров, и я хотела показать артековцам, как я исполняю эту песню вживую.

- Жюри тебе поставило очень высокие оценки, а как бы ты оценила себя сама?

— Скажу честно, когда я выступаю, я вхожу в транс. Не помню, как я пела, поэтому не могу сейчас ничего сказать.

© Фото : Сергей Боровик Победительница в номинации "Приз зрительских симпатий" конкурса "Детская Новая волна-2018" Диана Анкудинова © Фото : Сергей Боровик Победительница в номинации "Приз зрительских симпатий" конкурса "Детская Новая волна-2018" Диана Анкудинова

- На кого из исполнителей ты равняешься?

— Слушаю больше зарубежную музыку, и у меня нет фаворита, на которого я ровняюсь. Я слушаю Twenty One Pilotse, Sia, Ariana Grande и многих других исполнителей, и от каждой группы беру понемногу в своё творчество.

- Ты планируешь дальше связать свою жизнь с пением?

— Конечно! Творчество, вокал — это моя жизнь. Это то, что я умею лучше всего. Второе мое образование, наверное, будет актёрское мастерство, но вокал — это основное.