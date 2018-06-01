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Детские вопросы

В 2019 году в НИИ детской онкологии откроется несколько новых корпусов

15:4901.06.2018
(обновлено: 15:51 01.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВ 2019 году в НИИ детской онкологии откроется несколько новых корпусовВ 2019 году в НИИ детской онкологии откроется несколько новых корпусов
© РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В следующем году в НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра имени Н.Н.Блохина в Москве откроется несколько новых корпусов. Об этом в ходе брифинга, посвященного Дню защиты детей, сообщил директор НИИ детской онкологии и гематологии Андрей Рябов.

"Это один из самых крупных медицинских проектов в нашей стране в отношении детского здоровья, в 2019 году этот центр будет открыт", — заявил Андрей Рябов.

Как пояснил заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков введение в эксплуатацию новых корпусов, в частности, даст медицинскому учреждению дополнительные места для лечения маленьких пациентов.

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"У нас станет не 150, а 250 федеральных коек. Это очень важно, потому что у нас сейчас 600 федеральных онкологических коек в стране ипорядка 2000 детских коек в составе медицинских организаций субъектового подчинения" — сказал Рыков.

Также в ходе брифинга специалисты обсудили достижения и проблемы в области детской онкологии. Заместитель директора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии, академик РАН Владимир Поляков отметил, что детская онкология является относительно молодой наукой, но тем не менее за несколько десятилетий в российской детской онкологии удалось добиться хороших результатов.

"Когда я появился в этой профессии (с 1975 года), в детской онкологии выживаемость детей составляла 20-25%, сейчас выживаемость составляет 80-85%, а при некоторых нозологических единицах выживаемость достигает 92-96%. О таких цифрах даже не мечталось, когда мы начинали заниматься детской онкологией", — заявил Поляков.

Касаясь темы лекарственных средств, Поляков отметил, что, несмотря на то, что сейчас идет активное развитие отечественного производства, у центра есть договоренность с Министерством здравоохранения о том, что для детей используется возможность закупки зарубежных препаратов.

Кроме того, в ходе брифинга специалисты прокомментировали данные статистики, согласно которой заболеваемость онкологией в России растет.

"Да, это действительно так, заболеваемость растет. Это из-за того, что у нас выявляемость увеличилась. Потому что кадры становятся более квалифицированными, внимания к этой теме больше привлекается. Безусловно, и педиатрическая настороженность становится больше. Но растет и истинная заболеваемость, она увеличивается и у взрослых, и у детей. Скорее всего, это связано с нашим образом жизни, с факторами окружающей среды, со всевозможными техногенными влияниями. Это тенденция, которая существует во всем мире", — сообщил Поляков.

Говоря о проблемах в детской онкологии, Поляков отметил, что в основном они связаны с организацией онкологической помощи в регионах и с тем, что там зачастую не хватает квалифицированных кадров.

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"Не во всех регионах онкологическая помощь одинакова. Не во всех регионах есть подготовленные и достаточно квалифицированного уровня специалисты, для того чтобы осуществлять весь спектр комплексной помощи, в которой нуждаются дети. Но для этого существуют федеральные центры, и в тех трудных случаях, с которыми не справляются на местах, пациенты направляются в федеральные центры, в частности к нам в институт детской онкологии, где возможно проведение любой терапии любого уровня", — сказал Поляков.

По окончании брифинга в честь Международного дня защиты детей для пациентов НИИ детской онкологии и гематологии прошел праздник. Перед детьми и их родителями выступили музыкальные коллективы, чемпионы восточных единоборств, а также артисты Большого Московского государственного цирка братья Запашные, которые показали гостям праздника своего подопечного — уссурийского тигра Рики.

Подобные праздники для детей в онкологическом центре проводятся регулярно. Так, ежегодно осенью проходит "солнечный день", на этом празднике собираются дети, которые смогли излечиться в НИИ детской онкологии и гематологии.

"Дети приходят с родителями, братьями, сестрами, и это служит большим примером для тех ребят, которые находятся в стенах нашего института. Потому что они видят, что есть перспективы, можно выздороветь, есть надежда", — отметил Поляков.

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