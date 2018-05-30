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Детские вопросы

Елизавета Хвостикова: детство может дать человеку счастье на всю жизнь

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (25)
09:0630.05.2018
(обновлено: 09:07 30.05.2018)
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© Фото : МДЦ "Артек"Участница суперфинала конкурса Живая классика Елизавета Хвостикова, г. КраснодарУчастница суперфинала конкурса Живая классика Елизавета Хвостикова, г. Краснодар
© Фото : МДЦ "Артек"

Первого июня на Красной площади в Москве пройдет суперфинал Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика". Его участники были определены по итогам финала, который состоялся в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Артековцы из медиаотряда "Полевой" встретились в медиа-кампусе "Артека" и МИА "Россия сегодня" с участником суперфинала конкурса "Живая классика", обладателем приза зрительских симпатий, ученицей 5 класса Елизаветой Хвостиковой (г. Краснодар).

– Лиза, какие чувства ты испытывала, находясь на сцене в день финала конкурса "Живая классика"?

– Когда я выступала, мне было очень страшно. Но когда я закончила рассказывать, весь "Артек" кричал "молодец" и поддерживал меня. В момент награждения, когда я услышала, что меня назвали второй, у меня был шок. Мне очень приятно, спасибо вам, ребята, большое. Я люблю вас, артековцы. 

– Как ты узнала о конкурсе и решила принять в нем участие?

– Мой педагог по сценической речи Татьяна Леонидовна Головина рассказала мне, что есть такой всероссийский конкурс, очень популярный, предложила зарегистрироваться и поучаствовать в нем. Так я прошла школьный этап, затем окружной. Путь сначала был простой. 

Марина Смирнова
© Фото : предоставлено фондом "Живая классика"
Смирнова: "Живая классика" поможет вернуть России репутацию читающей страны
На региональном этапе собралось очень много детей, из ста сорока человек надо было выбрать троих. Позднее, когда я была в школе, мне позвонила мама и сказала, что я прошла в финал. Я заплакала от радости. 

И вот мы в "Артеке". Перед выступлением я сначала очень расстроилась, потому что практически всё забыла. Но потом, когда вышла на сцену, зал стал аплодировать так сильно, что я смогла начать рассказывать. 

Теперь я суперфиналистка и поеду в Москву. Была очень сильная конкуренция, если честно, я могла не выиграть, но очень рада, что смогла это сделать. У меня были чувства гордости и радости. А когда я услышала, что выиграла приз зрительских симпатий, снова стала плакать от радости. 

– Почему на конкурс ты выбрала произведение "Манюня"?

– "Манюня" Наринэ Абгарян – моя любимая книга. "Манюня" – это светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара, потрясающий и смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках: Нари и Манюне, о грозной и доброй ба (бабушке Манюни) и об их родственниках, постоянно попадающих в забавные ситуации. В книге описано самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь. 

© Фото : МДЦ "Артек"Елизавета Хвостикова, г. Краснодар, участница суперфинала конкурса "Живая классика"
© Фото : МДЦ "Артек"
Елизавета Хвостикова, г. Краснодар, участница суперфинала конкурса "Живая классика"
Я выбрала это произведение, во-первых, потому что оно про детей, во-вторых, оно учит взрослых и детей не забывать о том, что у них самое лучшее на этом свете – это детство.

– Кто был и остаётся рядом с тобой, кто поддерживает тебя на протяжении всего конкурса?

– Поддерживают меня и помогают всегда мои родители и родственники, а также мой педагог Татьяна Леонидовна Головина. Всегда, когда я выступаю, мои родители и учительница смотрят прямую трансляцию. Когда я выигрываю что-то, они звонят и говорят, что я молодец и прошла в следующий этап! 

– Стало ли особенным для тебя участие в "Живой классике", ведь это не первый твой конкурс?

Актриса Елена Захарова на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Захарова: в "Артеке" каждый может развить творческие способности
– Я принимала участие в конкурсе "Великая Россия" 2017 года в Сочи и в конкурсе "Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце", где заняла первые места. Участвовала в краевом конкурсе "Молодые дарования Кубани", в котором заняла второе место. Также я ездила в театральную мастерскую "Тандем", где из 18 человек тоже завоевала первое место. 

Участие в конкурсе "Живая классика" мне дало очень много опыта, знаний и новых друзей. А ещё сбылась моя мечта: я попала в "Артек", в лучший лагерь страны и мира. Я люблю "Артек". 

– Какие у тебя ожидания от поездки в Москву и выступления на Красной площади?

– Я ожидаю от Москвы очень много: что будет много людей, что будет лето, будет жарко, будут, конечно же, жюри и известные актеры. Я очень хочу их увидеть.

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