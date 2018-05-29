Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Детский летний отдых как вопрос региональной политики".

Участники:

— член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена СУТОРМИНА;

— генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий ОВЧИННИКОВ;

— директор ГБУ "Центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий", член Координационного совета при Правительстве РФ по развитию детского туризма Матвей ШПАРО;

— профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии образования МГПУ Борис КУПРИЯНОВ;

— директор по развитию Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация" Марианна ШЕВЧЕНКО;

— генеральный директор и совладелец ООО "ИНКЭМП.РУ" Елена РЫЖЕНКОВА.

В ходе мероприятия состоялось видеоподключение студии в Ханты-Мансийском автономном округе.



Участник:

— руководитель вожатского отряда "Формат" ХМАО, программный директор Международного молодежного центра "Хелиос" Вера КНЯЖЕВА.



Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья ТЮРИНА.



Организация детского отдыха сегодня определяет региональную политику. Где и как отдыхают российские школьники? Как будут регламентироваться вопросы качества программ в части лицензирования? Насколько изменилась стоимость летнего детского отдыха? В рамках мероприятия также был представлен обновленный "Всероссийский навигатор по детскому отдыху: лето 2018" – интерактивный ресурс, в который вошли более 400 программ каникулярного отдыха, подготовленный в рамках проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" при поддержке организаторов детского отдыха и региональных органов управления.