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Социальный навигатор
Детские вопросы

Навигатор детского отдыха: летние лагеря существенно подорожали

15:0029.05.2018
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкДети в ЕвпаторииДети в Евпатории
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 29 мая ‒ РИА Новости. "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" подготовил ежегодный обновленный выпуск Всероссийского навигатора по детскому отдыху, который поможет родителям выбрать программу летнего каникулярного отдыха для своего ребенка.

Помимо перечня программ, их стоимости и длительности, навигатор включает в себя информацию об ожидаемом результате от участия ребенка в программе, уровне образования вожатых и пр. В исследовании также указаны условия проживания детей, наличие удобств, режим питания и другая полезная информация.

21 день творчества

Всероссийский навигатор по детскому отдыху - 2018
Всероссийский навигатор по детскому отдыху: лето 2018
В список обновленного Всероссийского навигатора по детскому отдыху вошли 406 программ каникулярного отдыха, которые будут проводиться летом 2018 года в России и за рубежом. Среди наиболее распространенных заявленных целей лагерей – социализация детей (51%), приобретение опыта работы в команде (37 %), приобретение творческих навыков (34%) и получение предметных знаний (14%).

Более половины лагерных смен длятся 21 день. Большинство детей приезжают в летние лагеря на автобусах (почти 77 %). Как и в прошлом году, наиболее распространенным видом деятельности в лагерях остается творчество (51%).

Как отметила эксперт проекта "Социальный навигатор" Галина Бацына, от лета к лету наблюдается снижение количества программ детского отдыха, но при этом их содержание и качество улучшается. "Остаются самые стойкие и зарекомендовавшие себя годами достойной работы в этой сфере", ‒ добавила она.

Основное отличие от летнего периода прошлого года заключается в существенном росте цен на детский отдых. По данным исследования, средняя стоимость программ каникулярного отдыха летом 2018 года составляет 34284 рубля, что почти на 6 тысяч больше, чем год назад (28446 рублей).

Смысловая нагрузка: от православного краеведения до робототехники

Летняя смена - 2018: как будет отдыхать ваш ребенок?
© РИА Новости, Инфографика
Летняя смена-2018: как будет отдыхать ваш ребенок?
Одна из тенденций, которая наблюдается несколько лет подряд, ‒ увеличение числа языковых программ (EF Education First). География таких лагерей самая широкая: иностранные языки изучают в Гастингсе, Оксфорде, на Мальте, в Торонто, в Доунси и др. Из-за курса валюты стоимость языковых программ в зарубежных лагерях зачастую гораздо выше, чем тех, что проходят в нашей стране, но родителей это не останавливает.

Вместе с тем, набирают популярность программы, привлекающие внимание к изучению русского языка в мире (СОК "Камчия" (Болгария) ‒ "С миром говорим на русском языке", "Шагнуть в русский мир").

Традиционно пользуются спросом интеллектуальные программы для детей (ДОЛ "Волна" (Санкт-Петербург) ‒ "Умники и умницы", "Шерлок Холмс и супергерои", "Методы Доктора Ватсона"). Навигатор детского отдыха предлагает также отдельные программы, связанные с информатизацией и робототехникой (ООО "МДЦ Компьютер" – "КомпьютериЯ. Праздник").

Кроме того, в навигаторе появилось много предложений лагерных программ, которые знакомят детей с православной культурой (ПМЦ ТЕ "Спас" программы "Планета Православия", "Духовное краеведение" и др.).

Активное лето: дикари и футболисты

Детская площадка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Роспотребнадзор запускает горячую линию о безопасности детского отдыха
Помимо программ в стационарных лагерях, организаторы детского отдыха предлагают много активных программ, в рамках которых дети сплавляются на катамаранах, ходят в вело- и пешие походы, в походы с собаками и т.д. (ООО "Кемпиус" программа "Академия супергероев"; АНО Мирград программа "Дикари"; Клуб "Приключение" программа "Колумбы Мергубского озера" и др.).

Сохраняется спрос и на программы, связанные с танцами, вокалом, театром и кино (детский лагерь "Смарт Кэмп" – Крым). Кроме того, остается традиционным интерес к лагерям со спортивным уклоном (ООО "Планета спорта" ‒ летний футбольный лагерь в Крыму).

Вожатые вернулись

Дети на набережной в Анапе. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Роспотребнадзор дал советы, как подготовить детей к отдыху в лагере
Показатели кадрового состава вернулись к отметкам 2014-2015 годов. Летом 2018 года на одного взрослого будет приходиться 6 детей. В прошлом году на одного вожатого приходилось 8 детей. По мнению экспертов, улучшение кадрового вопроса позволит повысить уровень безопасности детского отдыха.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на повышение уровня безопасности детского отдыха. В частности, документ предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. Такой договор будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.

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