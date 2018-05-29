Летняя смена-2018: как будет отдыхать ваш ребенок?

Лето — время каникул, и школьникам открывает двери множество детских лагерей страны. Какими будут каникулы ребенка? Каковы направления программ летнего детского отдыха в этом году? Какова стоимость пребывания в лагере? На эти и другие вопросы ответит новая инфографика "Социального навигатора", подготовленная на основе данных Всероссийского навигатора по детскому отдыху.