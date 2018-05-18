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Детские вопросы

В "Артеке" прошел Международный конкурс юных чтецов "Живая классика"

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (21)
14:5818.05.2018
(обновлено: 15:07 18.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКонкурс в международном детском центре АртекКонкурс в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 мая ‒ РИА Новости. В МДЦ "Артек" состоялся Международный конкурс юных чтецов "Живая классика", который охватывает 53 страны мира и 83 региона России. Об этом сообщили юные журналисты медиа кампуса МИА "Россия сегодня" в "Артеке".

Флаг лагеря Артек. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Председатель жюри конкурса "Живая классика", народный артист РФ Андрей Соколов убежден, что конкурс открывает его участникам многие двери. "Когда ребенок побеждает на региональном этапе конкурса, он становится героем своего региона, его начинают узнавать", ‒ отметил он.

Как полагает финалист конкурса "Живая классика", победитель Харитоновских чтений Марк Эйдельштейн, "все участники – подростки, своим литературным прочтением вносят в классику частичку себя и дарят ее людям, а значит, дарят классике обновленную жизнь". Отвечая на вопрос о том, как ему лично удалось завладеть вниманием слушателей, он рассказал, что многое зависит не от текста, а от подачи и энергетики. "Если ты можешь рассмешить, выигрышной будет комедия, а если можешь заставить человека  заплакать, то лучше выбрать драму", ‒ пояснил он, добавив, что выбор текста должен зависеть от типажа и психофизики чтеца.

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© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил КиоркинКонцертно-эстрадный комплекс "Артек-Арена" построен по образцу римского Колизея. На строительство комплекса Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей.Торжественное открытие Артек-Арены
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин
Концертно-эстрадный комплекс "Артек-Арена" построен по образцу римского Колизея. На строительство комплекса Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей.
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил КиоркинАрена занимает площадь 3,9 тысяч квадратных метров и вмещает 4,5 тысячи человек (что позволяет собираться всем вместе на общеартековские мероприятия).Торжественное открытие Артек-Арены
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин
Арена занимает площадь 3,9 тысяч квадратных метров и вмещает 4,5 тысячи человек (что позволяет собираться всем вместе на общеартековские мероприятия).
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил КиоркинВ честь Дня рождения "Артека" на арене состоялась большая праздничная программа.Торжественное открытие Артек-Арены
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин
В честь Дня рождения "Артека" на арене состоялась большая праздничная программа.
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил КиоркинДети из 23 стран мира торжественно представили свои делегации.Торжественное открытие Артек-Арены
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин
Дети из 23 стран мира торжественно представили свои делегации.
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил КиоркинТрадиционно директор "Артека" Алексей Каспржак лично вручил отличительные статуэтки ребятам, победившим в конкурсе "Звезда Артека".Торжественное открытие Артек-Арены
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин
Традиционно директор "Артека" Алексей Каспржак лично вручил отличительные статуэтки ребятам, победившим в конкурсе "Звезда Артека".
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил КиоркинЗавершение праздника ознаменовалось общеартековской дискотекой.Торжественное открытие Артек-Арены
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин
Завершение праздника ознаменовалось общеартековской дискотекой.
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин"Дирижировал" музыкальными произведениями на дискотеке DJ Black Star.Торжественное открытие Артек-Арены
© Медиа-кампус МДЦ "Артек", Данил Киоркин
"Дирижировал" музыкальными произведениями на дискотеке DJ Black Star.
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Троекратный участник конкурса "Живая классика" Егор Лобанов признался, что для него текст ‒ это новое испытание, другая жизнь, которую необходимо прожить. "Хочется, чтобы слушатель погружался в этот перформанс, а наша задача ему в этом помочь", ‒ отметил он.

Еще один финалист конкурса "Живая классика", обладатель гран-при "Сибирь зажигает звезды" Петр Палатов полагает, что ребята, участвующие в конкурсе, продвигают книги в массы. "Благодаря тому, как они читают, появляется громадный интерес к чтению", ‒ сказал он, добавив, что, если преподнести произведение интересно, его обязательно захочется прочитать самому.


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