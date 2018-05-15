Выставка "Осторожно, дети!" представит новый образ подрастающего поколения

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывает 16 мая масштабный проект, посвященный теме детства.

В рамках выставки "Осторожно, дети!", которая продлится до 15 июля, увидят свет работы более сотни авторов разных поколений и художественных направлений, в их числе традиционное классическое искусство, примитивизм, гиперреализм, андеграунд. Среди ее участников громкие имена и молодые авторы – Николай Ионин, Владимир Дубосарский, Иван Коршунов, Леонид Цхэ.

В залах музея представлено творчество мастеров, чьи произведения очень редко можно увидеть в России – Оскара Рабина, Ильи Кабакова, Максима Кантора, Соломона Россина.

"Данную выставку отличает принципиально новый концептуальный подход в освящении темы детства", – отмечает куратор проекта, искусствовед Ольга Толстая. По ее мнению, "в наше непростое время накала страстей и коллизий дети нередко грубо утверждают свою исключительность в играх, спортивных состязаниях, показных действиях".

Она подчеркнула, что экспозиция изобилует персонажами, которые позволяют увидеть "скрытые качества событий и сюжетов, затрагивающих острые социальные проблемы".

Одни художники изображают детей поэтичными, тихими, другие – брутальными и агрессивными. В работе Ивана Коршунова "Мусор войны" ребенок-ангел с восхищением наблюдает за битвой добра и зла. Элеонора Маслова представила детей обжорами ("За работу!"), а Ирина Дрозд – драчунами (серия "Маленькие травмы").

В рамках выставки музей проводит обширную образовательную программу для детей. Так, 18 мая можно будет встретиться с легендой мультипликации Юрием Норштейном.

Выставка "Осторожно, дети!" подготовлена совместно с РОСИЗО, Новым музеем (г. Санкт-Петербург) и Государственным центром современного искусства (г. Москва) в рамках программы "Десятилетие детства", принятой российским правительством.