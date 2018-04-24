Создатель нового "Простоквашино": мы изменили ритм мультфильма

Пилотная серия ремейка "Простоквашино" за сутки собрала более 15 миллионов просмотров на YouTube. В заключительный день Московского международного салона образования (ММСО 2018) юные журналисты из медиа-кампуса "Артека" специально для МИА "Россия сегодня" взяли интервью у режиссера первой, второй и пятой серии первого сезона ремейка "Простоквашино" Михаила Солошенко.

- Вам удалось сохранить атмосферу старого "Простоквашино"?

- Атмосферу мы разрушили, потому что очень сильно изменились ритмы мультфильма, ведь столько лет прошло. И, наверное, самое главное отличие нового "Простоквашино" от старого ‒ это темп. Проблема пилотных серий, это то, что все очень быстро. Потом будет помедленнее. Пилотная серия для того и пилотная, что нужно показать всех персонажей, всех вспомнить, обо всем рассказать, представить новых персонажей. Шесть минут ‒ это очень мало. Но для этого пилоты и делаются, чтобы все эти вещи заявить, а потом они уже спокойно проигрываются.

- Вы добавили много новых персонажей, вещей и идей. Чем вы руководствовались?

- У нас добавилось два новых персонажа, один из них зверек Тама-Тама. Его так зовут, потому что Вера Павловна, сестра Дяди Федора, когда однажды заглянула под печку, сказала: "Тама, тама". А второй персонаж ‒ это сама Вера Павловна. Старое "Простоквашино" было спокойным, нам не хватало какого-то персонажа, который выражает неспокойствие.

- Почему персонажа зовут Вера Павловна, если в книге Успенского ее отца зовут Дмитрий?

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Мы делаем продолжение не книги, а именно фильма. Так как этого не было в фильме, мы просто нашли более созвучное имя и решили назвать ее Верой Павловной. Мы еще в сентябре об этом договорились.

- Эдуард Успенский написал открытое письму президенту РФ и в Министерство культуры о том, что выпуск нового "Простоквашино" нарушает его авторские права. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? (Михаил Солошенко ответил совместно с директором Ассоциации анимационного кино Ириной Мастусовой).

Ирина Мастусова: "Раньше мы жили в совсем другой стране, она называлась Советский Союз, и все права принадлежали Союзмультфильму. Но сейчас, когда появились коммерческие отношения и бизнес, мы не понимаем, кому именно принадлежат права: либо они принадлежат режиссеру, либо тем, кто придумал картинки для "Простоквашино", либо писателю, либо Союзмультфильму. Тоже самое можно сказать и про любой другой проект. Все эти годы все вопросы решаются персонально с каждым автором. Сейчас мы обсуждаем вопрос авторских прав с Эдуардом Успенским, переговоры проходят хорошо, думаем, скоро мы придем к соглашению.

Михаил Солошенко: "В новом "Простоквашино" будет тридцать серий, то есть у студии будет много работы, очень много молодежи со всей страны работают над этим сериалом. По-моему, это прекрасно.

- Вы сказали, что на выпуск первой серии ушел год, получается, на тридцать серий уйдет тридцать лет?

- Для всех серий мы выстраиваем конвейер, и в дальнейшем планируем выпускать по одной серии в месяц. Не забывайте, что этот год ушел также на разработку локаций, на зарисовку персонажей, что тоже требует немало времени. Сейчас уже написано шесть серий, ведется работа над седьмой. Я работаю над первой, второй и пятой серией. В этом проекте будет несколько режиссеров, потому что один режиссер не может работать один над таким большим количеством серий. Вторая серия должна выйти в середине месяца.

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- В основном, она какая-то непродуманная. Такая критика меня забавляет. Конструктивную критику я принимаю к сведению.

- Что именно изменилось в "Простоквашино": характеры героев или же обстановка?

- Мне кажется, что многие люди ругают наличие гаджетов в "Простоквашино", но если вы помните, когда в первой серии "Трое из Простоквашино" дядя Федор убежал в деревню, родителям пришлось писать заметку в газету. Мы столкнулись с проблемой, что если сейчас Дядя Федор сбежит в деревню, родители не станут писать заметку в газету – это глупость и неправда, есть же телефон и скайп. Поэтому наличие всех этих смартфонов и гаджетов очень повлияло на сюжет. Характеры, по большому счету, не изменились.

- С кем вы ассоциируете себя из нового "Простоквашино"?

- Мой любимый персонаж ‒ это Шарик. Честно говоря, он у нас немного изменился. В старом "Простоквашино" мне очень нравится сцена, где Шарик тонет с ружьем, но не может его бросить. У нас он немного трансформировался, потому что актер и певец, Игорь Иванович Сукачев, сказал, что он хочет сделать из Шарика некого дворового пса. Но Шарик все равно остался для меня любимым персонажем.

- Может быть, в следующих сериях мы сможем видеть изменения и в других персонажах?

- Я думаю, будут не изменения, а уточнения. Потому что мы, например, сейчас "подкрасим" дядю Федора, поскольку он какой-то безликий персонаж. Он какой-то очень правильный, у него нет недостатков. Я сейчас думаю, а какой бы прикрепить дяде Федору недостаток, какие придать каждому черты.

- Как отбирались актеры, озвучившие героев?

- У нас был очень большой кастинг. Все звезды проходили прослушивание. Обычно, если звезд приглашают, то их приглашают сразу на роль. У нас все проходили кастинг. Перед тем, как актеров утверждали, у нас были предварительные пробы. Мы пытались их совместить с нарисованными персонажами, посмотреть, подходят ли они. У нас было пожелание от заказчиков: они хотели видеть медийных лиц. Поэтому многие звезды приняли участие в нашем проекте. У нас было даже два варианта озвучивания: медленно, как в старом "Простоквашино", или в темпе. У нас были актеры, которые пытались имитировать старые голоса, но нам этого не нужно.

- Эдуард Успенский написал продолжение "Простоквашино". Не хотите ли вы снять мультфильмы на основе его продолжений?

- Скорей всего, мы не будем работать по текстам Эдуарда Успенского, потому что нам сюжеты из его продолжения не очень близки.

- У книги "Простоквашино" есть продолжение "Любимая девочка Дяди Федора", в которой было все про любовь. Не хотите ли вы ввести какую-нибудь лирическую линию?

- В первой десятке серий такая история тоже будет, поэтому ждите.

- Будет ли серия, в которой Дядя Федор будет взрослым?

- У нас есть уже какие-то задумки: мы знаем, о чем будет первый сезон, мы знаем, что произойдет во втором сезоне, во второй десятке. Что в третьем сезоне будет, пока не представляем. Но пока речи о том, что дядя Федор повзрослеет, у нас не было.