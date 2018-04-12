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Детские вопросы

"И он сказал "Поехали!" Космические страницы истории "Артека"

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке"
08:5412.04.2018
(обновлено: 08:55 12.04.2018)
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Скафандр космонавта
Памятник Ю. А. Гагарину, музей космоса МДЦ Артек
Письмо Ю. А. Гагарина будущим пионерам
Ю. А. Гагарин и артековцы
Макет спутника
Памятник Гагарину на территории детского лагеря Хрустальный.
Артековец лагеря Морской Сергей Мезенцев в костюме космонавта
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоЮрий Гагарин посещал "Артек" несколько раз, и экспонаты, связанные с его визитами, хранят в музее космоса во дворце "Суук-су". Посещение музея входит в обязательную программу МДЦ.Скафандр космонавта
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
Юрий Гагарин посещал "Артек" несколько раз, и экспонаты, связанные с его визитами, хранят в музее космоса во дворце "Суук-су". Посещение музея входит в обязательную программу МДЦ.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоВ музее космоса артековцы изучают историю жизни Гагарина. Все экспонаты – это подарки гостей лагеря, большая часть экспонатов была передана космонавтами.

На фото: памятник Ю. А. Гагарину, открытый 16 июня 1975 года. Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.


Памятник Ю. А. Гагарину, музей космоса МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
В музее космоса артековцы изучают историю жизни Гагарина. Все экспонаты – это подарки гостей лагеря, большая часть экспонатов была передана космонавтами.

На фото: памятник Ю. А. Гагарину, открытый 16 июня 1975 года. Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.


© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоВ 1961 году, во время одного из посещений лагеря, Гагарин написал письмо будущим пионерам. Это письмо – самый ценный экспонат музея.Письмо Ю. А. Гагарина будущим пионерам
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
В 1961 году, во время одного из посещений лагеря, Гагарин написал письмо будущим пионерам. Это письмо – самый ценный экспонат музея.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоПосещение Гагариным "Артека" положило начало ряду традиций лагеря. Так, в честь Гагарина проходят соревнования по арт-болу (в советское время игра называлась "Снайпер"). Приз для победителей – кубок в виде самолета, на котором летал Гагарин.

На фото: победители в спортивной игре "Снайпер" 1963 года. В руках у Гагарина – кубок-самолет.

Ю. А. Гагарин и артековцы
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
Посещение Гагариным "Артека" положило начало ряду традиций лагеря. Так, в честь Гагарина проходят соревнования по арт-болу (в советское время игра называлась "Снайпер"). Приз для победителей – кубок в виде самолета, на котором летал Гагарин.

На фото: победители в спортивной игре "Снайпер" 1963 года. В руках у Гагарина – кубок-самолет.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоАртековцы не только изучают историю русской космонавтики, но и узнают о современных достижениях науки благодаря "космическим" партнерам "Артека", которые организуют студии ракетостроения и авиамоделирования, а также проводят тематические лекции.Макет спутника
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
Артековцы не только изучают историю русской космонавтики, но и узнают о современных достижениях науки благодаря "космическим" партнерам "Артека", которые организуют студии ракетостроения и авиамоделирования, а также проводят тематические лекции.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоС именем Гагарина связана и повседневная жизнь "Артека". Например, дети перед выступлением или соревнованием на удачу дружно кричат "И он сказал "Поехали!".

На фото: Памятник Гагарину, установленный 12 апреля 1978 года на территории детского лагеря "Хрустальный". Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.


Памятник Гагарину на территории детского лагеря Хрустальный.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
С именем Гагарина связана и повседневная жизнь "Артека". Например, дети перед выступлением или соревнованием на удачу дружно кричат "И он сказал "Поехали!".

На фото: Памятник Гагарину, установленный 12 апреля 1978 года на территории детского лагеря "Хрустальный". Автор – московский скульптор А. А. Емельянцев.


© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария АндрющенкоВсе экспонаты музея космоса интерактивны. Артековцы могут примерить костюм космонавта и пройти испытание на центрифуге.

На фото: артековец лагеря "Морской" Сергей Мезенцев.

Артековец лагеря Морской Сергей Мезенцев в костюме космонавта
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко
Все экспонаты музея космоса интерактивны. Артековцы могут примерить костюм космонавта и пройти испытание на центрифуге.

На фото: артековец лагеря "Морской" Сергей Мезенцев.

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Имя Гагарина прочно связано с историей "Артека". Особенно это чувствуется в детском лагере "Хрустальный", который носит имя Гагарина. О том, как артековцы хранят память о первом космонавте – в фотоленте, подготовленной в Медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".

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