"И он сказал "Поехали!" Космические страницы истории "Артека"

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Андрющенко

Артековцы не только изучают историю русской космонавтики, но и узнают о современных достижениях науки благодаря "космическим" партнерам "Артека", которые организуют студии ракетостроения и авиамоделирования, а также проводят тематические лекции.