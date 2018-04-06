Видеть, слышать, говорить: как бороться с буллингом

Почему дети издеваются друг над другом, как остановить буллинг и из-за чего он возникает, об этом "Социальный навигатор" побеседовал с руководителем школьных служб примирения Антоном Коноваловым и сотрудниками Московского государственного психолого-педагогического университета Риммой Чиркиной и Владимиром Чернушевичем.

Главная причина буллинга, по мнению экспертов, заключается в том, что, с одной стороны, некоторые дети не научились общаться без причинения вреда окружающим, а с другой — их сверстники и некоторые взрослые по разным причинам допускают травлю в классе. Потому среди детей порой выстраиваются хищнические отношения, где одни самоутверждаются на фоне унижения других. Часто такая форма взаимодействия между детьми возникает с осознанной или неосознанной подачи взрослых.

Все дети равны

Буллинг в равной степени разрушает не только отношения, но и психику всех сторон конфликта. В помощи и адекватной реакции на ситуацию буллинга нуждаются не только жертвы, но и сами обидчики.

"Был случай, когда ко мне обратились родители девочки 5 лет. Она была развитая, очень активная и уверенная в себе, поэтому воспитатель дал ей право строить детей на прогулку, давать какие-то команды, а также следить за детьми", — рассказала кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета юридической психологии ФГБОУ ВО МГППУ Римма Чиркина.

По ее словам, воспитатель фактически передала ребенку свою власть над другими детьми. Со временем эта девочка стала злоупотреблять своим положением. Она, например, стала решать, кому можно отдать куклу, а кому нет. В итоге дело дошло до рукоприкладства — девочка начала бить тех, кто ей не подчинялся.

"Она стала булли — человеком, который уже в детстве получил сигнал: командуй, твоя власть, ты можешь делать все что хочешь с другими, при этом не неся за это ответственность", — отметила Римма Чиркина.

По ее словам, родители правильно отреагировали на данную ситуацию — они пришли на консультацию, стали спрашивать, в чем дело, почему так происходит, у них появились вопросы, связанные с их собственными ошибками и понимание того, что они тоже какую-то лепту в процесс внесли. К ситуации привлекли внимание психолога детского сада, которая начала работу с воспитателями.

Для того чтобы исправить ситуацию, эксперт предложила несколько игр, в которых эта девочка могла побывать на обеих сторонах конфликта. У нее была возможность поговорить с детьми, которых она избила, но не напрямую, а через игровые персонажи. Они ей рассказали о своих чувствах, что с ними было, что очень важно, так как пятилетний ребенок, как правило, не способен к рефлексии такого уровня. Одной из избитых девочек она задала вопрос: "Что теперь делать? Как сделать так, чтобы ты перестала на меня сердиться?" Ответ был: "Чтобы ты больше не била меня и не говорила, что мне делать или не делать". После этого дети помирились, поиграли вместе, куклу обидчица девочке вернула и даже отдала свою со словами: давай теперь друг друга слушать.

Это был важный этап обратной связи, после которого девочка начала получать удовольствие не от власти над другими, а от дружбы и приязни, которую дети ей охотно демонстрировали. Так началась работа по формированию важных социальных навыков, которых не хватало ребенку, чтобы правильно строить отношения с другими.

По словам, Риммы Чиркиной, для того чтобы такие ситуации не возникали, взрослые должны четко понимать, что:

· нельзя передавать детям власть над другими детьми;

· нельзя замалчивать случаи буллинга;

· нельзя не давать им этической оценки;

· нельзя спускать на тормозах подобные ситуации;

· нельзя давать детям отделываться извинениями, за которыми ничего не стоит.

Ответственность за поступки детей — на их родителях

Однако зачастую родители сами подталкивают своих детей к буллингу. По словам разработчика модели школьной службы примирения Антона Коновалова, типичной причиной возникновения буллинга в младшей школе является появление в классе гиперактивного ребенка, который срывает уроки, бегает, кричит и мешает другим.

Как отметил эксперт, часто в ответ на такое поведение учителя и родители остальных детей требуют убрать его из класса. Если родители такого ребенка отказываются, то начинается травля, чтобы вынудить их сменить школу. Бывает даже так, что взрослые сами просят детей больше задевать и провоцировать проблемных одноклассников, чтобы написать на них больше жалоб и исключить из школы. Ученики активно включаются в это действие, поскольку чувствуют, что имеют право на агрессию, раз родители поступают так же.

"Со стороны педагогов мы иногда сталкивались с проявлениями травли учеников, которую они объясняли и оправдывали тем, что таким образом привлекают коллектив для изменения поведения их товарища, забывая, что допустивший травлю класс точно не является дружным коллективом, а давление, которому жертва не может противостоять, не является поддерживающим и товарищеским", — отметил Антон Коновалов.

По его словам, многочисленные исследования показывают, что основной причиной длительной травли является не плохое поведение или внутренние качества агрессора и жертвы, а реакция окружающих на ситуацию травли: допускают они ее или нет. Видят ли сверстники, педагоги и родители в действиях травлю и готовы ли ей противостоять? Либо поддерживают происходящее, и тогда в группе складывается так называемая буллинг-структура, способствующая травле.

Поэтому работа индивидуально с агрессором и жертвой обычно не дает достаточного долговременного эффекта без включения остального класса, педагогов и родителей с целью не допустить повторного воспроизведения событий.

Для решения подобных проблем школьная служба примирения использует восстановительный подход, в рамках которого не ищут виноватого, а делаю так, чтобы стороны и их окружение вместе обсудили следующие вопросы.

Первый вопрос: как вы видите ситуацию? Здесь, по словам Антона Коновалова, важно дать возможность сказать свое слово каждому, не только самым громким, но и молчаливому большинству, которое обычно остается в стороне.

"Зачастую на таких встречах звучат фразы: мы не за одну из сторон, но происходящее в классе считаем недопустимым. Становятся слышны мнения не только конфликтующих сторон, но и тех, кто наблюдает за процессом со стороны и не согласен с ним", — подчеркнул эксперт.

Второй вопрос: кто из вас и что будет делать, чтобы исправить ситуацию? Как отмечает эксперт, важно, чтобы сами участники разработали план по выходу из ситуации, и тогда они, скорее всего, его сами выполнят.

Третий возможный: что вы будете делать, чтобы подобная ситуация не повторилась?

По словам Антона Коновалова, важно, чтобы беседа проходила под контролем специалиста, а участники были подготовлены к ней заранее. В противном случае возникает большой риск, что обсуждение сведется к взаимным обвинениям, обесцениванию, поиску виноватого и приведет к эскалации конфликта.

"Важно, чтобы не только классный руководитель, но и родители, и специалисты, и одноклассники участвовали в исправлении ситуации и прекращении травли", — подчеркнул Антон Коновалов.

Хватит ли у одноклассников сил изменить ситуацию? По словам эксперта, в каждой конкретной ситуации может быть по-разному, но он не раз на практике сталкивался с тем, что дети могут сами преодолеть травлю, поскольку мнение сверстников для них часто важнее мнения взрослых.

"Однажды я спросил у школьников 8-го класса, для которых "стрелки" были обыденностью: что будет, если двое парней скажут, что идут драться, а все остальные им ответят, что их это не интересует и проигнорируют?" Дети ответили, что те двое отойдут, немного повыпендриваются, но, скорее всего, драки не будет. Это сказали сами дети", — рассказал Антон Коновалов.

Игры объединяют

Старинные народные игры, по мнению доцента кафедры юридической психологии МГППУ Владимира Чернушевича, являются хорошим способом коррекции поведения детей. С их помощью ребенок может освоить те виды отношений и эмоциональных реакций, которые по разным причинам не смог познать в детстве.

По словам эксперта, для каждой группы составляется своя программа игр, в которые играют на протяжении нескольких занятий, как правило, шести. Комплекс игр разнообразен, поэтому для каждого ребенка там найдется любимая игра.

"Недавно у нас был 9-й класс, где дети демонстрировали абсолютно неадекватное поведение как между собой, так и с учителями. Мы приехали и пригласили ребят в актовый зал. Некоторые из детей пришли, сели и первое время очень нагло и нахально на нас смотрели", — рассказал эксперт.

Владимир Чернушевич со своими студентами предложил подросткам сыграть в фольклорные игры.

Первой была игра "Имена". Каждый из детей по кругу называл свое имя, а все остальные хором его повторяли.

"Это производит на многих шокирующее действие. Громко произнести свое имя перед большим количеством людей и услышать отклик — для ребенка что-то невероятное", — отметил Владимир Чернушевич.

По словам эксперта, это важный этап вхождения в программу — знакомство и приветствие являются по сути своей самой простой формой получения общественного признания. В кругу все равны, нет ни лидеров, ни аутсайдеров. Все получают внимание круга поровну. В обычной жизни такую ситуацию найти трудно. В народной игре она встречается очень часто.

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Второй игрой стал всем известный "Каравай-каравай, кого хочешь, выбирай". В этой игре, по словам эксперта, ребенок оказывается в ситуации права личного выбора, с которой так открыто многие из них не сталкивались до этого.

Третьей была "Фруктовая корзина". "Здесь нужна ловкость, быстрота реакции, а самое главное, у ребенка появляется опыт управления, когда он выходит на первую позицию и начинает управлять всеми. У детей этого вообще в жизни нет. При этом ребенок спрятан за концептом ветра, соответственно, он еще и защищен этим образом", — подчеркнул Владимир Чернушевич.

Он также рассказал, что классный руководитель девятиклассников тоже пришла на эти занятия. "Это была молодая девушка, я даже не сразу признал ее, если честно. Она показала им такой класс в наших играх, что шокировала детей. Она была ловчее и энергичнее их. Этим она добилась человеческого признания, что дорогого стоит среди подростков", — отметил Владимир Чернушевич.

С этим классом специалисты провели всего две встречи. После этого, как отметили работники школы, все проблемы не решились, однако отношения как между подростками, так и с их классным руководителем стали заметно теплее.

По словам экспертов, главное, что нужно понимать, что буллинг — проблема не только детей, но и взрослых. Сам по себе он никуда не денется, а принцип "не вижу, не говорю, не слышу" лишь ухудшает ситуацию. Поэтому для того, чтобы дети выстраивали между собой здоровые взаимоотношения, им необходима помощь, а главное, пример взрослых.

Беседовал Константин Ермолаев