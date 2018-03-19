Эксперимент во главе науки: как изучают физику в "Артеке"

Опыты увлекают учеников сильнее, чем формулы в учебниках. Инновационный формат школьных уроков – экспериментариум – позволяет детям на практике знакомиться с точными науками. О том, как проходит экспериментариум по физике в Международном детском центре "Артек" – в фотоленте, подготовленной в медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".