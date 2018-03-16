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Детские вопросы

Почему детдомовцы учатся на поваров и швей, или Как сломать "три стены"

16:3916.03.2018
(обновлено: 16:41 16.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПочему детдомовцы учатся на поваров и швей, или Как сломать три стеныПочему детдомовцы учатся на поваров и швей, или Как сломать три стены
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Самые популярные профессии среди детдомовских подростков — повар, водитель, швея или парикмахер. Не то, чтобы девочки и мальчики всю жизнь мечтали преуспеть именно в этих областях, просто выбора-то у них часто нет. Как помочь этим ребятам разрушить "три стены", сделать осознанный выбор и осуществить мечту, — рассказала "Социальному навигатору" Анна Чупракова, руководитель благотворительного фонда "Бюро добрых дел".

Стена первая — километры

Не секрет, что детские дома есть и в больших городах, и в маленьких селах, и даже в деревнях на 100 домов. Понятно, что у сельских детей выбор будущего пути ограничивается одной-двумя профессиями: водитель или повар, например. В регионах выпускники детских учреждений выбирают учебное заведение по географическому признаку: чем ближе к "родному" детскому дому, тем лучше. А можно пойти учиться за компанию: куда друзья — туда и я.

Подростки в детских домах: без шанса на семью
© РИА Новости / Виталий Аньков
Подростки в детских домах: без шанса на семью

"Это связано с тем, что подростки боятся отрываться от коллектива, боятся переезжать в другой город, им страшно остаться одним, — рассказывает Анна. У нас были случаи, когда девочки собирались поступать в медицинское училище, но там не оказалось мест в общежитии, и они дружно пошли в швейный техникум, куда было ближе".

Обычно в таких ситуациях помогают советом родители, подбирают другой вуз, где есть места в общежитии, пусть и подальше от дома, зато ребенок будет заниматься любимым делом. У руководства детских домов не хватает времени "подумать" за каждого ребенка, отсюда и получается невостребованный диплом, невостребованная профессия, трудности с поиском работы.

Стена вторая — неприятие

Известно, что в нашей стране существуют льготы для детей-сирот при поступлении в учебные заведения — приоритет на зачисление на бюджет при прочих равных условиях. Но, по словам сотрудников детских учреждений, часто руководство учебных заведений не желает видеть среди студентов выпускников детских домов. Причины разные: мол, у таких детей низкая мотивация к учебе, и они не дотягивают до второго-третьего курса, плохое влияние на коллектив и прочее. Эту "стену" общественного мнения могут разрушить только положительные примеры и работа с сотрудниками вузов.

Стена третья — двойки, тройки и колы

Несмотря на все льготы при поступлении, выпускники детских домов сталкиваются с другой проблемой — ЕГЭ. Этот экзамен многие просто не могут осилить и получить проходной балл. Низкий уровень общешкольной программы, пробелы в базовых курсах не дают подросткам возможности поступить на выбранную специальность. И тут уже никакие льготы не помогут.

Трудности перевода: почему сиротам необходима социальная адаптация
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Трудности перевода: почему сиротам необходима социальная адаптация

То есть прежде чем заниматься профориентацией и помогать ребятам сделать осознанный выбор, нужно заполнить эти пробелы в школьном образовании. Именно на это будет направлена новая программа фонда "Бюро добрых дел" "История успеха". В рамках этого направления ребята смогут подтянуть свои знания по базовым предметам, которые им потребуются для поступления в вузы. Отдельным направлением станет школа лидерства, где подростков будут учить ставить задачи, а главное, решать их. Такие навыки будут полезны в любой профессии и на любой должности.

При выборе своего профессионального пути подростки ориентируются не только на собственные мечты или моду, но и на востребованность той или иной профессии на рынке. Например, сейчас потребность в рабочих руках уменьшается — ручной труд заменяют машины и роботы.

"Автоматизация промышленности и многих задач в сфере услуг ускоряется. Пострадают в первую очередь рабочие профессии связанные с выполнением типовых действий. Востребованными останутся скорее не профессии, а навыки, которые можно применять в разных индустриях, — рассказывает Анна Шайхутдинова, основатель центра профориентации "Профилум". — Будут востребованы программирование, работа с данными и аналитика, конструирование, проектный менеджмент".

Специалисты уверены, что доступ к информации о технологиях и возможность осваивать эти навыки должны быть у всех школьников вне зависимости от региона и жизненной ситуации.

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