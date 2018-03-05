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Социальный навигатор
Детские вопросы

"УчимЗнаем": обучение как способ лечения

14:2905.03.2018
(обновлено: 14:30 05.03.2018)
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© Фото представлено проектным офисом "УчимЗнаем"УчимЗнаем: обучение как способ леченияУчимЗнаем: обучение как способ лечения
© Фото представлено проектным офисом "УчимЗнаем"

Обучение в виде игры — многие школьники мечтают о таких занятиях. А для маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д.Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачева) это необходимость.

Алина Курамшина специально для проекта "Социальный навигатор"

Дети перенесли тяжелое, угрожающее жизни заболевание или находятся под воздействием химиотерапии, различных препаратов. В таком состоянии учеба — непосильная нагрузка.

Именно поэтому пять лет назад в стенах детского онкоцентра зародился необычный образовательный проект — госпитальная школа "УчимЗнаем". Его основная цель — создание полноценных школ на территории детских больниц для детей, которые долго болеют.

Обыкновенное чудо: истории детей, победивших рак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Обыкновенное чудо: истории детей, победивших рак

Но может, не нужно напрягать измученного болезнью ребенка? "Основная наша цель — не просто не отстать от школьной программы за время длительного лечения, а дать понять ребенку и его семье, что во время болезни жизнь не останавливается", — уверяет Сергей Шариков, создатель и руководитель проекта "УчимЗнаем". 

При этом педагоги понимают, что важнейшая цель для ребенка в период лечения — преодолеть болезнь. Но и длительное нахождение в больнице не должно в сознании ребенка ассоциироваться только с болезнью. Уроки вторичны, но не второстепенны.

"Основная часть жизни детей связана с получением образования. Фактор выздоровления для взрослого человека — возвращение к трудовой деятельности, а для ребенка — возвращение к той жизни, которая была. Во время длительного лечения ребенок все равно должен развиваться", — отмечает руководитель проекта "УчимЗнаем".

Когда человек болеет, необходимо ставить цель и идти к ней, отмечает Шариков. А образование — это всегда стремление к какой-то цели: перейти в другой класс, не отстать от сверстников, сдать государственные экзамены, научиться чему-то новому и интересному. Таким образом ребенок, подросток помогает себе преодолевать тяжелый период болезни. И врачи отмечают важность всего этого наряду с лечением.

Сквозь игры — к знаниям

Безусловно, обучение в этой школе отличается от обычного. Не занятия, а игры, никакого расписания, а вместо учителей — тьюторы.

"Тьюторы — люди, которые не обучают, а сопровождают ребенка по индивидуальной образовательной программе", — объясняет Елена Кузнецова, тьютор по математике и дополнительному образованию.

© Фото представлено проектным офисом "УчимЗнаем"Тьютор по математике и дополнительному образованию Елена Кузнецова, создатель и руководитель проекта "УчимЗнаем" Сергей Шариков со своим учеником
© Фото представлено проектным офисом "УчимЗнаем"
Тьютор по математике и дополнительному образованию Елена Кузнецова, создатель и руководитель проекта "УчимЗнаем" Сергей Шариков со своим учеником

В больничном боксе лежал ребенок: состояние крайне тяжелое, депрессивное. Важно его заинтересовать, пробудить интерес к жизни и окружающему.

"Мы с ним начинаем из конструктора собирать город. Строим дома, конструируем пластиковые деревья. Появляется вопрос, что это за дерево. Тогда я зову учителя-тьютора по биологии, чтобы он объяснил. Постепенно подключаются другие преподаватели. Так через творческую деятельность мы вовлекаем ребенка в обучение", — рассказывает она.

Чтобы закрепить материал, который преподают в школах, для детей устраивают, например, образовательные квесты: они разгадывают загадки, решают задачи, и все эти задания связаны со школьными темами.

"Арт-педагогика — основная наша педагогическая компетенция. Через творчество мы обучаем основной школьной программе. Ребенок может проявить свои способности и в студии современной сказки, радиотеатре и других творческих объединениях. На занятиях дети сами придумывают сказки и воплощают их в жизнь", — рассказывает педагог-тьютор по дополнительному образованию Дмитрий Кудияров.

Дети порой сразу включаются в работу. А некоторые боятся сначала, просто наблюдают, но потом включаются. Этот проект уникальный — сюда может прийти и маленький ребенок, и подросток. Они не просто развивают способности, но и получают удовольствие от того, что делают, отмечает он.

"Для обучения более точным наукам есть класс по робототехнике, лего-конструированию. Играя с роботами, техникой, дети в игровой форме познают мир математики, — делится Елена Кузнецова. — На многие занятия ребята приходят вместе с родителями. Отвлекаться от болезни нужно всем". 

© Фото представлено проектным офисом "УчимЗнаем"Во время занятий в школе "УчимЗнаем"
© Фото представлено проектным офисом "УчимЗнаем"
Во время занятий в школе "УчимЗнаем"

И в болезни есть место чуду

"Подростки, которые занимались спортом, — самая сложная для нас, педагогов, группа детей", — говорит Сергей Шариков.

Один из пациентов НМИЦ ДГОИ им. Д.Рогачева с 6 лет играл в футбол и шел в профессиональный спорт, но тут заболел. В 16 лет резко изменился стиль жизни — спорт, занятия, тренировки прекратились. Разрушилась главная мечта. Он сидел и смотрел в одну точку.

"Можно сказать, что только через интерес к футболу мы его разговорили. Я узнал, что его кумир — капитан "Спартака". Мы нашли Дениса Глушакова и устроили неожиданную встречу. Футболист сказал ободряющие слова, побеседовал о футболе, подарил мяч с автографом и пригласил на матч, когда такая возможность появится. И наш ребенок расцвел, стал улыбаться", — рассказывает Шариков. 

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Недавно юный футболист успешно написал итоговое сочинение, которое пишут перед ЕГЭ все одиннадцатиклассники страны. "Мы уверены, что он сможет сдать государственные экзамены, окончить школу и двигаться по жизни дальше. И, конечно, воплотит мечту о футбольной карьере", — говорит Сергей Шариков.

Для юных пациентов в школе "УчимЗнаем" часто устраивают встречи с известными людьми. Для детей встречи с кумирами, звездами с экранов сравнимы с чудом, а чудо всегда вдохновляет на борьбу со сложностями и болезнью.

Необыкновенный учитель в обыкновенной больнице

Образовательный процесс корректируется в зависимости от того, как идет лечение, как складывается состояние здоровья, как действуют процедуры. И все это преподаватель должен в работе учитывать, потому что имеет дело с ребенком, находящимся в особом состоянии.

Где взять такого человека? Не каждый учитель может в этой структуре работать. В вузах не учат преподавать в больнице, где педагог невольно может быть свидетелем страданий ребенка, каких-то тяжелых ситуаций, делится Сергей Шариков. 

Как в таких условиях сохранить себя? Как не сгореть на работе? 

Урок в школе
© Fotolia / Kzenon
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"Скажу честно: как руководитель я не хочу, чтобы наш учитель отдавал себя без остатка работе 24 часа в сутки. Мне нужно, чтобы он в пять часов покинул работу и на время забыл о ее существовании, чтобы он занялся своей собственной семьей, пошел в театр, на фитнес, уделил время своим интересам. Мой опыт показывает: это гарантирует сохранение психического здоровья и лучших человеческих качеств педагога. Дети хотят видеть ярких и положительно настроенных учителей. В детской больнице нет места чужим проблемам, здесь и своих хватает", — подчеркивает Сергей Шариков.

Педагога надо готовить к подобной работе, проводить тренинги, постоянно повышать квалификацию. Не каждый учитель готов к работе в госпитальной школе. Приходят те, кто видит в такой работе миссию.

Проект на всю страну

Пожалуй, это лучшая госпитальная школа в мире — лучшее ее воплощение, рассказывает Шариков. Но это не вся Россия. Создатели проекта "УчимЗнаем" стараются открывать подобные учебные заведения в других городах. Уже в семи регионах юные пациенты могут, не отрываясь от лечебного процесса, получать знания. И такие школы еще планируется открывать.

При этом создатели проекта отмечают, что порой не нужно огромных финансовых затрат. Иногда достаточно сделать совсем немного — например, перекрасить стены, чтобы убрать унылость.

Уже в 10 регионах юные пациенты могут учиться, проходя длительное лечение, по модели "УчимЗнаем — заботливая школа". В ближайшее время планируется открытие еще нескольких школ.

"Когда ребенок 10 лет приходит и говорит, что потерял два года своей жизни, — это страшно, это нельзя себе простить, потому что жизни у этого ребенка как таковой не было. Наша задача — чтобы он не потерял", — заключил руководитель проекта "УчимЗнаем" Сергей Шариков.

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