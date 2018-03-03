Русские герои: история подвига на Шипке

3 марта 2018 года исполняется 140 лет со дня освобождения Болгарии из-под ига Османской империи. Одним из решающих моментов войны стала оборона русскими войсками и болгарским ополчением Шипкинского перевала. В фотоленте – история подвига наших соотечественников глазами юных художников.
В фотоленте представлены лучшие работы участников конкурса "140 лет вместе. Россия – Болгария", учрежденного Международным конкурсом детского рисунка имени Нади Рушевой, МИА "Россия сегодня" и медиахолдингом "Стандарт" (Болгария).