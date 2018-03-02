Каспржак: делай то, что хочешь, а не то, что надо

Международный детский центр "Артек" на сегодня является одной из ключевых площадок, где происходит "апробация" современных форм образования, внедряются новые форматы уроков. Как образовательные программы могут повлиять на развитие личности школьников? Как в МДЦ появились СОМы? Нужно ли в жизни делать то, что хочется? Об этом и многом другом во время интервью артековцам рассказал директор Центра Алексей Каспржак.

- Известный политолог Вудро Вильсон однажды сказал "Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей". Как образовательные программы "Артека" могут повлиять на развитие личности школьников?

— В школах никому из нас не говорят, как 11 лет, проведенные за партами, могут повлиять на нашу успешность в жизни. В "Артеке" мы поняли, что ставить цель – просто изучать учебный предмет, который находится далеко от жизни, некорректно. Потому что взрослая жизнь намного сложнее, чем школьные предметы. Наверное, поэтому в "Артеке" появились СОМы (сетевые образовательные модули). Нам кажется, что они более естественные: объединяют детей разных возрастов, охватывают несколько предметов, а также приближены к тем жизненным ситуациям, которые могут происходить в реальности.

— Я считаю, что все то, что мы задумали, не реализовано на все 100%, потому что пока не все наши образовательные модули являются межпредметными. То есть многие предметы очень сложно объединить между собой. Мы пробуем, и останавливаться на достигнутом не собираемся.

- А какой ваш самый любимый СОМ?

— СОМ для меня — это не только физика, химия или история. Это весомое разъяснение всех "за" и "против". На данный момент разрабатывается модуль, где артековцам будут рассказывать про атом. Вы знаете, в какой стране создана первая атомная бомба? А кто является "отцом" атомного реактора. Кто знает, где родился план бомбардировки, которая бы уничтожила не только СССР, но и весь мир?

© Фото : МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак с воспитанниками © Фото : МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак с воспитанниками

— Вообще, вся наша жизнь — экзамен, который сдаётся каждый день. А к единому государственному экзамену я отношусь положительно, потому что ЕГЭ — инструмент, который обеспечивает равенство возможностей всех детей по всей стране поступить туда, куда они хотят. Это и есть главная заслуга такой формы, как ЕГЭ. А вот на содержанием самого теста, мне кажется, стоит работать.

- На сайте "Артека" можно прочитать о том, что одна из целей строительства лагеря "Солнечный" — долгосрочная работа с детьми. Можете рассказать подробнее об этом?

— Главная идея — организовать долгосрочные смены. Это же замечательно, если в стране появится лагерь, который будет работать по годовой программе. Сейчас некоторые дети противятся формальному образованию (отсюда нежелание идти в школу, делать уроки), потому что в основе лежит мнение взрослых. Наша программа направлена на то, чтобы дети поняли ценность "Я". Нужно понимать, что ты уникален. Нужно делать то, что ты хочешь, что тебе интересно. А не то, что надо, не то, что тебе навязывают. По сути, это очень просто. И этому прежде всего мы и учим детей в "Артеке".