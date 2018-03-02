РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Каспржак: делай то, что хочешь, а не то, что надо

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа-кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (12)
14:0602.03.2018
01240
© Фото : МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров Директор МДЦ Артек Алексей КаспржакДиректор МДЦ Артек Алексей Каспржак
© Фото : МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров

Международный детский центр "Артек" на сегодня является одной из ключевых площадок, где происходит "апробация" современных форм образования, внедряются новые форматы уроков. Как образовательные программы могут повлиять на развитие личности школьников? Как в МДЦ появились СОМы? Нужно ли в жизни делать то, что хочется? Об этом и многом другом во время интервью артековцам рассказал директор Центра Алексей Каспржак. 

- Известный политолог Вудро Вильсон однажды сказал "Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей". Как образовательные программы "Артека" могут повлиять на развитие личности школьников? 

— В школах никому из нас не говорят, как 11 лет, проведенные за партами, могут повлиять на нашу успешность в жизни. В "Артеке" мы поняли, что ставить цель – просто изучать учебный предмет, который находится далеко от жизни, некорректно. Потому что взрослая жизнь намного сложнее, чем школьные предметы. Наверное, поэтому в "Артеке" появились СОМы (сетевые образовательные модули). Нам кажется, что они более естественные: объединяют детей разных возрастов, охватывают несколько предметов, а также приближены к тем жизненным ситуациям, которые могут происходить в реальности.

Дети на прогулке в Международном детском центре Артек в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В РФ более 4,6 миллиона детей посетят оздоровительные лагеря в 2018 году
- Что вы думаете о дальнейшей судьбе сетевых образовательных модулей? Возможен ли выход СОМов на Всероссийскую площадку? 

— Я считаю, что все то, что мы задумали, не реализовано на все 100%, потому что пока не все наши образовательные модули являются межпредметными. То есть многие предметы очень сложно объединить между собой. Мы пробуем, и останавливаться на достигнутом не собираемся. 

- А какой ваш самый любимый СОМ? 

— СОМ для меня — это не только физика, химия или история. Это весомое разъяснение всех "за" и "против". На данный момент разрабатывается модуль, где артековцам будут рассказывать про атом. Вы знаете, в какой стране создана первая атомная бомба? А кто является "отцом" атомного реактора. Кто знает, где родился план бомбардировки, которая бы уничтожила не только СССР, но и весь мир? 

© Фото : МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак с воспитанниками
© Фото : МДЦ "Артек", Дмитрий Астафуров
Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак с воспитанниками
Как нам кажется, на данный момент наше образование направленно на успешную сдачу экзаменов, а не на потенциальные знания. Как вы относитесь к ЕГЭ? На ваш взгляд, нужно менять систему? 

— Вообще, вся наша жизнь — экзамен, который сдаётся каждый день. А к единому государственному экзамену я отношусь положительно, потому что ЕГЭ — инструмент, который обеспечивает равенство возможностей всех детей по всей стране поступить туда, куда они хотят. Это и есть главная заслуга такой формы, как ЕГЭ. А вот на содержанием самого теста, мне кажется, стоит работать.

- На сайте "Артека" можно прочитать о том, что одна из целей строительства лагеря "Солнечный" — долгосрочная работа с детьми. Можете рассказать подробнее об этом? 

— Главная идея — организовать долгосрочные смены. Это же замечательно, если в стране появится лагерь, который будет работать по годовой программе. Сейчас некоторые дети противятся формальному образованию (отсюда нежелание идти в школу, делать уроки), потому что в основе лежит мнение взрослых. Наша программа направлена на то, чтобы дети поняли ценность "Я". Нужно понимать, что ты уникален. Нужно делать то, что ты хочешь, что тебе интересно. А не то, что надо, не то, что тебе навязывают. По сути, это очень просто. И этому прежде всего мы и учим детей в "Артеке".

Материал подготовлен юными журналистами из медиаотряда лагеря "Хрустальный" МДЦ "Артек" Куликовой Софией, Канатьевой Викторией, Воробьевой Ангелиной.
Комментировать
Детские вопросы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена