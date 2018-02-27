Названы победители конкурса "Папа года"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Межрегиональная общественная организация "Союз отцов" подвела итоги IV ежегодной национальной всероссийской премии "Папа года".

Тысячи участников со всех уголков России прислали заявки на участие в конкурсе. 68 экспертов и 14 членов жюри из 23 городов страны, оценив каждую заявку, определились с победителями.

Лучшими в конкурсе стали мужчины, добившиеся успехов в воспитании и развитии не только своих собственных детей. Это активисты, которые создают инновационные кружки и спортивные секции, организуют молодежь в рамках двора, школы, города, области. Привлекая зачастую и других отцов к социальной деятельности, они занимаются с трудными подростками и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Призы в номинации "Лучшая организация, реализовавшая проект/программу в сфере отцовства" жюри присудило Совету отцов г. Нижний Новгород (образовательный проект "Наставничество через профориентацию школьников"), Совету отцов Новосибирской области (программа объединения отцовских инициатив в регионе), региональной общественной организации Республики Татарстан "Союз отцов" (программа "Отцовский спецназ") и Тюменской региональной общественной организации "Страйкбол Урала" (программа по созданию серии семейных военно-спортивных турниров "База Героев").

В номинации "Лучший отец – общественный активист" награду завоевали Александр Щеглов за работу с подростками из неблагополучных семей в созданном им Конном клубе в Волгоградской области, Юрий Змейков – за решение проблем социального сиротства в Рязанской области, и Федор Чун с проектом индивидуального наставничества "Стань старшим другом" из г. Хабаровск.

В номинации "Лучший отец-семьянин" жюри определило трех победителей – многодетных отцов: Николая Молнара, папы 21 ребенка и уже дедушки 4 внуков из Тверской области, Виктора Шемякина за его семейные театральные постановки для детей из приютов и детских домов Брянской области, и Владимира Голотюка, который воспитывает троих своих и пятерых приемных детей, активно участвуя в Совете приемных родителей Люберецкого района Московской области.

Организаторы пригласили на церемонию ряд известных деятелей бизнеса, культуры, искусства, общественных активистов – успешных отцов и даже дедушек. В специальной рубрике премии "Мужской разговор" они поделились своим мнением о культуре отцовства.

Церемония прошла при поддержке Государственной Думы РФ, Партийного проекта "Крепкая Семья", Фонда содействия социальному и культурному развитию Москвы "СТОЛИЦА", Национальной Родительской Ассоциация, Союза Женщин России.



