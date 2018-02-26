Россия – Болгария: 140 лет вместе

Видеомост Москва – София, приуроченный ко Дню освобождения Болгарии от османского ига, который отмечается 3 марта.

Участники в Москве:

— руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации Бойко КОЦЕВ;

— директор ГАОУ г. Москвы "Школа №548 "Царицыно" Ефим РАЧЕВСКИЙ.

В Софии:

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Болгария Анатолий МАКАРОВ;

— главный редактор газеты "Стандарт" Славка БОЗУКОВА;

— политик, координатор празднования 140-летия Освобождения Румен ПЕТКОВ;

— руководитель издательства "Захарий Стоянов" Иван ГРАНИТСКИ.

Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

140 лет назад русские, болгарские, румынские и финские войска сражались за освобождение Болгарии из-под ига Османской империи. В рамках юбилейных торжеств "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", Международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой и медиахолдинг "Стандарт" проводят выставку "140 лет вместе. Россия – Болгария", в которой принимают участие школьники и студенты художественных учебных заведений двух стран.