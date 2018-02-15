"Мне не больно". Сашу Дашко спасет операция на позвоночнике

Светлана Иванова специально для "Социального навигатора"

Девятилетнюю москвичку Сашу по ночам мучают кошмары: она летит вниз по крутой лестнице, падает на спину и кричит от ужасной боли. Только эта боль девочке не снится, она самая настоящая и острая, как скальпель. В прошлом году Саша получила серьезную травму позвоночника, но правильный диагноз — посттравматический сколиоз 4-й степени — врачи поставили ей только через год. Все это время девочка страдала от мучительной боли в спине. Теперь выпрямить Саше позвоночник поможет только сложная и дорогая операция с установкой металлоконструкции.

У Саши есть кот. Его зовут Баксик. Саша называет его "лечебным".

— Это очень дорогой кот, — говорит девочка, почесывая рыжий живот своему любимцу. — Хозяева отдали нам его за 5 руб. А перед этим я два месяца плакала и уговаривала маму завести котика. Мы везли его через всю Москву в страшную грозу под проливным дождем. Я завернула Баксика в свою куртку, а сама промокла, как курица. Сейчас кот — мой врач.

В доказательство Саша показывает порезанный указательный палец.

— Вот, видите? Это я случайно порезалась, даже кровь хлестала. А Баксик пришел, полизал рану, и кровь остановилась.

Доктор Баксик лежит на коленях у Саши и громко мурлычет — проводит оздоровительный сеанс кототерапии. Он помогает девочке забыть на время о боли в спине и предстоящей операции.

© Сергей Величкин Заплакала Саша только однажды, когда ей запретили ходить на танцы © Сергей Величкин Заплакала Саша только однажды, когда ей запретили ходить на танцы

Беда с Сашей приключилась в школе год назад. На перемене она спускалась с лестницы, а мимо неслась группа старшеклассников. Один из них со всей силы отбросил девочку на перила и помчался дальше.

— От удара чугунные перила загудели, — вспоминает Саша. — Но я не плакала, не хотела, чтобы увидели одноклассники. Постояла чуть-чуть и пошла на урок. А к вечеру у меня по всей спине растекся черный синяк. Я не могла спать от боли.

Мама Оксана сразу отвезла дочку в травмпункт. Там Саше велели срочно сделать рентген позвоночника.

— Это ушиб, — сказал врач, просматривая рентгеновский снимок. — Купите мазь и наносите на место ушиба три раза в день.

Травматолог не заметил, что один из позвонков в поясничном отделе был сломан. Каждое утро Саша, закинув на спину тяжелый рюкзак с учебниками, бежала в школу. Девочке было очень больно, но она решила терпеть. Если врач сказал, что скоро пройдет, значит, пройдет. Врачам надо верить.

Она еле уговорила старшего брата Диму не ходить в школу разбираться с хулиганом, который причинил столько мучений.

— А если бы у тебя перелом был?— возмущался брат. — Если бы повредился спинной мозг? Ты бы на всю жизнь в инвалидную коляску села.

— Я не помню его лица. Он отшвырнул меня и даже не обернулся. Я тебя очень прошу, не ходи в школу. Мне уже не больно.

Сашу спасали занятия плаванием, которым девочка занималась с шести лет. За эти годы у нее успел сформироваться мышечный корсет, который теперь поддерживал сломанный позвоночник.

Заплакала Саша только однажды, когда ей запретили ходить на танцы. О хип-хопе и брейк-дансе она мечтала с раннего детства. Но мама говорила, что слишком рано, что эти танцы травмоопасные и что сначала надо подрасти. От физкультуры в школе Сашу тоже освободили.

Она не жаловалась, но стала кричать по ночам. Саше снились кошмары, она в ужасе просыпалась. "Мне не больно", — твердила девочка, как только мама подходила к ее кровати.

Саша привыкла к боли и не хотела лишний раз огорчать маму.

— Мама много работает, приходит домой поздно. В выходные я специально встаю пораньше, чтобы мама подольше поспала, и готовлю ей яичницу.

В девять лет Саша все умеет: пришивать пуговицы, резать салаты, мыть посуду и стирать. Только устает очень быстро.

© Сергей Величкин Сколиоз стремительно прогрессирует, это ведет к нарушению работы внутренних органов и развитию сердечно-легочной недостаточности © Сергей Величкин Сколиоз стремительно прогрессирует, это ведет к нарушению работы внутренних органов и развитию сердечно-легочной недостаточности

А летом у девочки левое плечо стало выше правого, начала заметно выпирать лопатка. На месте ушиба мама нащупала уплотнение и отвела дочку к хирургу в местную поликлинику. Он отправил девочку к ортопеду. Очередь к специалисту растянулась на месяц.

В начале октября Саше сделали рентген позвоночника.

— Ты знаешь, что у тебя позвонок сломан?— спросил Сашу ортопед. — Странно, что в травмпункте этого не увидели. Год назад этот дефект можно было исправить с помощью коррекционного корсета. А теперь у тебя сколиоз 4-й степени. Как же ты столько времени это терпела?

В ответ Саша пожала плечами:

— Сломать позвоночник не больно, гораздо больнее, когда над твоей болезнью смеются одноклассники.

В ноябре в московском Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Саше еще раз сделали рентген позвоночника и МРТ. По результатам исследования диагноз уточнили: посттравматический левосторонний грудопоясничный сколиоз 4-й степени.

— Во всем виновата травма позвоночника, — сказал доктор. — Деформация стремительно прогрессирует, это ведет к нарушению работы внутренних органов и развитию сердечно-легочной недостаточности. Необходима срочная нейрохирургическая операция с установкой металлоконструкции на позвоночник.

Операция очень дорогая, только вот квоты на высокотехнологичные виды лечения в клинике закончились, а родителям Саши такую сумму не собрать.

— Мама, ну что ты плачешь как маленькая?— спросила Саша, когда они вышли из кабинета врача. — Перестань, пожалуйста. А то люди подумают, что я твоя мама, а ты мой ребенок.

Вечером мама вошла в Сашину комнату и замерла. На диване в красном плаще сидел Супермен. Правда, у него было четыре лапы и рыжий хвост, которым он крутил из стороны в сторону.

— Саша, что это?— спросила мама.

— Мам, ну как ты не понимаешь — котов в больницу не пускают. А я скажу, что это моя игрушка, и смогу взять Баксика с собой. Мы будем ходить с ним по больнице и лечить детей.

Для спасения Саши Дашко не хватает 727 494 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У девочки деформация позвоночника на фоне посттравматических изменений. Искривление прогрессирует, усиливается болевой синдром, нарушается работа сердца и легких. Учитывая характер заболевания, Саше требуется комплексное хирургическое лечение: коррекция деформации и фиксация грудопоясничного отдела позвоночника металлоконструкцией. Эта операция позволит избежать тяжелых осложнений, поможет избавить девочку от боли и устранить внешние дефекты. После периода адаптации Саша сможет жить полной жизнью, забыв о своем недуге".

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Дорогие друзья! Если вы решите помочь Саше Дашко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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