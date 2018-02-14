ВОЗ: опыт российских детских онкологов должен быть передан другим странам

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения признает действия российских детских онкологов успешными и рекомендует распространять разработанный специалистами из России план лечения в другие страны. Об этом 13 февраля на московской пресс-конференции, приуроченной к Международному дню детей, больных раком, сообщил руководитель офиса неинфекционных заболеваний Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда.

"Корректная диагностика зависит от того, какими компетенциями и технологиями мы обладаем. Они есть в России, современной Европе, однако есть страны, которые пока к этому не приблизились. Поэтому важно, чтобы опыт российских онкологов был передан другим странам", — уточнил Бреда.

В ходе пресс-конференции участники напомнили, что Министерству здравоохранения РФ и ВОЗ удалось наладить сотрудничество в вопросах диагностики и лечения детей. Помимо этого разработана успешная российская модель лечения. "Она включает в себя современное стандартизованное лечение с использованием жестких режимов терапевтического протокола, без внедрения новых лекарственных форм. Это привело к повышению выживаемости у детей со злокачественными образованиями с 10 до 80% за последние 10 лет", — рассказала заместитель директора — директор Института управления и трансляционной медицины НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Светлана Варфоломеева.

ВОЗ подчеркивает, что ключевым фактором в успешном лечении рака является его диагностика на раннем этапе. По статистике, ежегодно в России выявляется около 3,5-4 тысяч детей с онкологическими заболеваниями. Под наблюдением в онкологических учреждениях страны пребывает примерно 24 тысячи детей в возрасте от 0 до 18 лет.

При диагностике лимфобластного лейкоза на ранней стадии излечение происходит в 80% случаев. При позднем определении диагноза эта цифра составляет всего 18%. Именно поэтому в 2017 году были внесены изменения, которые жестко определяют временные рамки по проведению диагностики, об этом рассказал директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ Игорь Коробко.

Министерство здравоохранения РФ постоянно проводит работу по усовершенствованию онкологической помощи детям. "Не важно, в каком регионе живет ребенок. Не важно, какие финансовые ресурсы есть у семьи. Медицинская помощь всегда должна быть одинаково доступна для каждого пациента, который в этом нуждается", — подчеркнула Светлана Варфоломеева.