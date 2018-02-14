"Социальный навигатор" принял участие в первом исследовании детского отдыха

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Материалы проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" по летним детским лагерям вошли в первое комплексное исследование рынка детского отдыха, подготовленное Государственным автономным учреждением культуры города Москвы "МОСГОРТУР" и исследовательским центром консалтинговой компании "Делойт" в СНГ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "МОСГОРТУРа".

В исследовании представлены данные об объемах и перспективах рынка, основные драйверы отрасли, факты, влияющие на покупательское поведение родителей, а также сформулированы основные векторы в развитии отрасли детского туризма России на ближайшие пять лет. Эти данные помогут лагерям привлечь родителей и инвесторов, а также самостоятельно оценить финансовое состояние и потенциал развития лагеря, считают разработчики проекта.

"На сегодняшний день объем российского рынка детского отдыха составляет порядка 90 миллиардов рублей. При этом эксперты прогнозируют значительный рост и появление новых игроков рынка. Однако одна из главных проблем развития этого рынка в России — отсутствие объективной информации об отрасли для бизнеса. Более того, просто нет данных об его объеме и емкости. Мы, как крупный представитель рынка, давно хотели провести это исследование", – рассказал РИА Новости генеральный директор ГАУК "МОСГОРТУР" Василий Овчинников.

Исследование позволяет сделать выводы о том, как именно родители выбирают лагеря, что может их подтолкнуть к принятию решения или воспрепятствовать ему. Выяснилось, что ключевые факторы, влияющие на покупку путевки, – это желание ребенка, доступная цена и знакомые среди персонала лагеря или отдыхающих. Барьерами для отправления ребенка в лагерь оказались опасение за безопасность и здоровье, нежелание ребенка ехать в лагерь, финансовые трудности или другие варианты отдыха.

На основе материалов проекта "Социальный навигатор" был выполнен анализ стоимости детского отдыха в лагерях. В среднем, стоимость 14-дневной путевки летом 2017 года составила около 45 тысяч рублей для отдыха на море и около 35 тысяч рублей — вдали от моря.

"С учетом среднесрочного прогноза, исследование даёт детским лагерям преимущество быстрой адаптации. Каждый руководитель должен задать себе вопрос: "Всё ли я делаю сегодня для того, чтобы и через два года быть лидером в этой сфере?". Детские лагеря, которые готовы меняться, внедрять новые технологии, следить за уровнем спроса, за рынком услуг, будут конкурентны и привлекательны для инвесторов", – рассказал РИА Новости директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.

В исследовании приняли участие родители детей школьного возраста, которые ранее отправляли детей в лагерь, из десяти регионов России: Москвы и Центрального округа, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Краснодарского, Приморского, Пермского краев, Татарстана, Башкортостана, Новосибирской и Тюменской областей.

"В целом, рынок организованного детского туризма определенно характеризуется положительной динамикой, и в ближайшие два года может вырасти на 7%. Примечательно, что естественная предпосылка подобного роста – ежегодное увеличение численности детей в возрасте от 7 до 17 лет до 2027 года — подкрепляется экономическими особенностями рынка, например, ростом ожидаемого спроса – доли тех, кто планирует отправить своего ребенка в детский лагерь в ближайшие два года", – сообщила РИА Новости руководитель исследовательского центра компании "Делойт" в СНГ Лора Землянская.



