Благотворительная Масленица "Дома с маяком" пройдет в Музее Москвы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Детский хоспис "Дом с маяком" примет участие в праздновании Масленицы 17 февраля в Музее Москвы. Как сообщают организаторы, это будет большой семейный праздник с традиционными блинами, танцами и другими вкусными и веселыми мероприятиями.

Детский хоспис организует на этой Масленице ярмарочную распродажу разнообразных вещей, сделанных вручную (hand made) и обращается к рукодельницам с просьбой поделиться своими творениями. Хоспис примет игрушки ручной работы, картины, вязаные вещи, украшения, мыло ручной работы и т. д. Их можно привезти по адресу ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 7 в будние дни с 11.00 до 19.00.

Все средства, вырученные от продажи этих вещей, пойдут на организацию ухода за подопечными хосписа.