Доброе сердце. Лизу Бурыгину спасет срочная операция

Светлана Иванова специально для "Социального навигатора"

У 17-летней Лизы из подмосковного города Щелково врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Обнаружили его только в прошлом году. Состояние девочки ухудшается, спасти Лизу может только срочная операция. Но для ее проведения родителям девочки необходимо собрать деньги на покупку окклюдера — специального устройства, которым кардиохирург закроет отверстие в сердце. Такой возможности у родителей нет.

В этом году Лиза заканчивает школу.

— Мама, не надо мне никакого платья на выпускной, — упрашивает Лиза. — Давай вместо этого возьмем под опеку какую-нибудь зверушку в Московском зоопарке. Я буду приезжать и смотреть, как она растет.

— И кого же ты хочешь взять?— вздыхает Стелла, мама девочки.

— Хорошо бы медвежонка бурого. Он такой забавный.

Стелла снова вздыхает: "Дочка, нам только на хорька денег хватит".

Лиза родилась с тройным обвитием пуповины вокруг шеи. Но акушерка увидела в этом хороший знак: "Раз все позади, будет малышка жить долго и счастливо".

Лиза росла, как все здоровые дети. Самым серьезным испытанием стала ветрянка, которой девочка заразилась в три года, когда пошла в детский садик. После болезни Лиза стала часто покашливать, но педиатр осмотрел девочку и сказал, что с ней все в порядке. Родители поверили и успокоились.

В 2007 году папу Лизы — подполковника — перевели на службу в Московскую область. Семья вместе с двумя кошками переехала из Сызрани в подмосковный город Щелково. Здесь Лиза пошла в первый класс. Перед школой вместе с мамой они обошли на диспансеризации всех специалистов. Врачи сказали, что девочка абсолютно здорова и готова к учебе, а также может заниматься плаванием в бассейне — Лиза давно об этом мечтала.

В восемь лет девочку отдали в спортивную секцию. Тренер хвалил Лизу, говорил, что у нее очень хорошие данные, и уже готовил девочку к соревнованиям.

Каждый год Лизе, как и всем юным спортсменам, делали электрокардиограмму. И каждый год кардиологи заверяли, что сердце у нее в норме.

— Первый раз дочка потеряла сознание в третьем классе, — вспоминает Стелла. — Мы всей семьей поехали гулять в парк "Коломенское". Вдруг дочка побледнела и потеряла сознание. В медпункте ее привели в чувство. Но врачи в поликлинике снова не придали этому значения.

Больше обмороки не повторялись. Зато появились усталость и "плаксивость" — так мама называла состояние дочки, когда та без видимой причины начинала вдруг всхлипывать.

— У Лизы очень доброе сердце, — говорит мама. — Чужую боль она воспринимает как свою. Весной ходила на пруд, подкармливала уточку, которая высиживала яйца. А потом птенцов склевала ворона… Лиза проревела неделю. Но в последнее время стала плакать просто так, без повода, у нее появились одышка и головокружение.

© Сергей Величкин С каждым днем сил у Лизы становится все меньше. Девочка с большим трудом одолевает дорогу до школы © Сергей Величкин С каждым днем сил у Лизы становится все меньше. Девочка с большим трудом одолевает дорогу до школы

Любимое плавание пришлось оставить. Врач в детской поликлинике объяснил состояние девочки переходным возрастом и рекомендовал пить витамины.

Однако они не помогли. Лиза стала жаловаться на боль в груди, слабость, тошноту, боль в желудке. Девочку направили в районную больницу, где ее обследовали и диагностировали искривление желчных путей, рекомендовали диету. Заодно сделали ЭКГ сердца. И опять — никаких проблем, все в норме.

А недавно Лиза пришла после уроков еле живая.

— Я постоянно чувствую сердце, — пожаловалась девочка. — То жжет, то стоит комом и мешает мне дышать.

И только тогда Лизе впервые провели УЗИ сердца и эхокардиограмму. У девочки обнаружили порок сердца, направили на консультацию в Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского.

— Лизе слишком поздно поставили диагноз, — сказал после осмотра детский кардиохирург Михаил Мартаков. — За это время у девочки развилась сердечная недостаточность. Операция необходима по жизненным показаниям.

Дефект можно закрыть щадящим способом — эндоваскулярно, при помощи окклюдера.

Операцию проведут за счет бюджетных средств, но окклюдер родители должны оплатить. Вот только ситуация в семье тяжелая: Стелла сама недавно перенесла сложную операцию, ей предстоит длительная реабилитация. Работает только папа. Денег на окклюдер у них нет.

С каждым днем сил у Лизы становится все меньше. Девочка с большим трудом одолевает дорогу до школы. В пенале у Лизы вместе с ручками и карандашами лежат таблетки валидола. Когда болит сердце, Лиза кладет валидол под язык и сосет как конфету.

— Вы только не волнуйтесь, — успокаивает Лиза маму и папу, — я не умру, я же не могу вас бросить!

Для спасения Лизы Бурыгиной не хватает 294 337 руб.

Детский кардиохирург, ведущий научный сотрудник отделения кардиохирургии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Михаил Мартаков (Москва): "У Лизы врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. К сожалению, достаточно поздно установлен диагноз. За это время развилась сердечная недостаточность. Через патологическое отверстие в перегородке с каждым сокращением сердца сбрасывается большой объем крови, переполняя правые отделы сердца и сосуды легких. Уже заметно расширены камеры сердца. Эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером позволит восстановить нормальную работу сердца. После щадящей операции Лиза быстро восстановится и сможет вернуться к активной жизни".

Стоимость окклюдера 295 337 руб. 1000 руб. собрали читатели rusfond.ru. Не хватает 294 337 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Лизе Бурыгиной, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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