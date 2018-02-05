В России подготовлены методички для врачей по детской реанимации

МОСКВА, 5 фев ‒ РИА Новости. Благотворительный фонд "Детский паллиатив" и Ассоциация детских анестезиологов-реаниматологов России подготовили методические рекомендации для лечебных учреждений по организации совместного пребывания ребенка с родителями или законными представителями в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Об этом сообщили в фонде.

Актуальность разработки таких материалов продиктована необходимостью реализации на практике прав ребенка и членов семьи на совместное круглосуточное пребывание в реанимации. Это право нормативно закреплено в федеральном законе Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

"В реальной практике отечественных реанимаций зачастую происходит подмена понятий. Вместо возможности безлимитного нахождения со своим тяжело больным, а в некоторых случаях даже с умирающим, ребенком родители получают ограниченные по времени свидания, — отмечает Карина Вартанова, директор БФ "Детский паллиатив". — Одной из причин такого положения вещей является недостаток знаний о том, как можно сделать, чтобы мама и ребенок были вместе, но при этом не пострадало качество самого лечения".

Подготовленные методические рекомендации представляют собой пакет документов, которые необходимы для внедрения семейно-ориентированных принципов и подходов "открытой реанимации", в том числе для организации работы с родными и близкими детей, нуждающихся в паллиативной помощи.

Предлагаемые образцы правил и положений подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными декларациями и конвенциями и прошли согласование в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И.Пирогова и Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

"Мы надеемся, что предлагаемые алгоритмы смогут помочь медицинским организациям открыть двери ОРИТ для родственников маленьких пациентов. Кто-то сможет использовать их как есть, кто-то адаптирует под свои особенности, но в любом случае этот набор типовых документов помогает внедрить внутренние нормативы, чтобы от слов перейти к делу", — объясняет Карина Вартанова.

Методические материалы будут полезны как организаторам здравоохранения, так и практикующим специалистам, работающим в ОРИТ и других отделениях медицинских учреждений, — врачам различных специальностей, медицинским сестрам, младшим медицинским сестрам, психологам, социальным работникам и др.