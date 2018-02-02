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Детские вопросы

Отношения полов. Чему научат семья и школа?

16:3302.02.2018
(обновлено: 17:40 02.02.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевОтношения полов. Чему научат семья и школа?Отношения полов. Чему научат семья и школа?
© РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Споры о необходимости вводить в российских школах предмет по половому воспитанию длятся не одно десятилетие. В последние годы разговоры о необходимости учить подростков отношениям, пониманию своей сексуальности вновь приобрели остроту. Противников полового просвещения не меньше, чем сторонников. Правда, большинство сходится в одном: школа не потянет такую обязанность.

В первую очередь встает проблема отсутствия специалистов-психологов, говорит Олег Лебедев, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, профессор санкт-петербургского филиала Высшей школы экономики.

Поцелуй
© Fotolia / olly
"Наука любви для подростков": родители и психологи спорят о секспросвете

"Существуют очень серьезные кадровые проблемы в этой области. Непонятно, кто сможет вести такого рода уроки и такого рода воспитание из реально действующего педагогического коллектива", — поддерживает Александра Фокина, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф.Обуховой факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета, методист школьной психологической службы ГБОУ СОШ №1466 имени Надежды Рушевой, кандидат психологических наук.

Вторая причина — необходимость определенного времени и свобода школы в использовании своих временных ресурсов. "Сейчас деятельность школ достаточно жестко регламентирована и включает неурочную деятельность, поэтому выделить временные ресурсы на эту сферу просветительской деятельности школе будет очень непросто", — отмечает он.

Третий момент. Для того чтобы заниматься половым просвещением, в школе должна существовать обстановка взаимного доверия между детьми и взрослыми, подчеркивает Лебедев. Есть школы, где такая атмосфера существует, но про каждую школу вряд ли это можно сказать. Говорить о таких интимных вещах можно только в том случае, если дети и взрослые с доверием относятся друг к другу. 

© РИА Новости / Валерий МельниковВ школах не хватает психологов, а их роль в половом просвещении очень важна
© РИА Новости / Валерий Мельников
В школах не хватает психологов, а их роль в половом просвещении очень важна

От буржуазных оков — к сексуальной свободе

История полового воспитания в России весьма противоречива. После Октябрьской революции 1917 года становится популярной идея нового подхода в воспитании ребенка. Появляется новое направление — педология (наука о детях). Она объединяла разные научные подходы к развитию ребенка: психологический, педагогический, физиологический и так далее. Психологи, педагоги, врачи активно изучали проблемы сексологии и, в частности, детской сексуальности.

Надо отметить, что Октябрьская революция призывала к полному отказу от прошлого: разрушить все до основания и создать новое. Это коснулось всех сфер жизни, не исключая и половую. От патриархальных устоев молодежь пришла к полному раскрепощению — в стране грянула настоящая сексуальная революция. 

Пролетариат и секс несовместимы?

Власти пришли к пониманию, что необходимо вмешаться, ближе к концу 1920-х годов. Первым звонком перехода от сексуальной свободы к "в СССР секса нет" стали 12 половых заповедей революционного пролетариата.

1. Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата.
2. Необходимо половое воздержание до брака, а брак — лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости (т.е. 20-25 лет).
3. Половая связь — лишь как конечное завершение глубокой, всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви.
4. Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих.
5. Половой акт не должен часто повторяться.
6. Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия.
7. Любовь должна быть моногамной, моноандрической (одна жена, один муж).
8. При всяком половом акте всегда надо помнить о возможности зарождения ребенка и вообще помнить о потомстве.
9. Половой подбор должен строиться по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специального полового завоевания.
10. Не должно быть ревности.
11. Не должно быть половых извращений.
12. Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая.

Так половая раскрепощенность обернулась полным запретом на секс. А к 1936 году педологию назвали псевдонаукой и полностью запретили. 

© РИА Новости / Давид ШоломовичВ 1960-х в школах появились курсы "Основы советской семьи и семейного воспитания"
© РИА Новости / Давид Шоломович
В 1960-х в школах появились курсы "Основы советской семьи и семейного воспитания"

Сказ о том, как построить ячейку общества

В конце 1960-х годов, после долгого перерыва, в школьное образование вновь стали вводиться различные формы полового воспитания: курсы "Основы советской семьи и семейного воспитания", факультативные курсы и клубы, позволяющие обсудить темы любви, брака, пола и сексуальности. Частично подготовку учащихся к семейной жизни брали на себя учителя-предметники.

В начале 1980-х Министерство просвещения СССР ввело обязательные курсы "Этика и психология семейной жизни" для старшеклассников. Эти программы должны были подготовить подростков к вступлению в брак и созданию семьи, объясняли ценности материнства и отцовства. Кроме того, по решению Министерства просвещения СССР с 1983 года в программы школ страны были введены обязательные курсы "Гигиеническое и половое воспитание" (8-й кл.).

Однако отсутствовали специалисты-психологи, занятия проводились учителями-предметниками и нередко сводились к чтению сухих лекций. 

Это были уроки внутри государственных программ и с особой идеологией, отмечает Александра Фокина.

"Отчасти, если мы говорим про конец советского периода, там были остатки здоровой советской этики. В том смысле, что семья — большая ценность, что сохранение семьи очень полезно. Но сейчас мы имеем дело с совершенно другим поколением и родителей, и детей, и педагогов", — подчеркивает она. 

От советских оков — к перестроечной свободе

Перестроечный период — своего рода тоже отказ от прошлого — внес много новшеств, в том числе и в половое просвещение в школах.

В начале 1990-х годов Российской ассоциацией планирования семьи (РАПС) была разработана программа полового воспитания, которая стала реализовываться на государственном уровне. Она призывала избавляться от чувства "ложной стыдливости", навязанной советским людям, призывала к безопасному сексу и т.д.

Впервые для России именно в этой программе родители называются производителями, то есть вводится новая терминология, за которой стоит не просто новое слово, а новое отношение к родительству. 

Молодая пара в постели
© Fotolia
Исследование показало, что у молодежи появились новые сексуальные привычки

В 1996 году внедрение данной программы в школы страны было приостановлено из-за возмущения со стороны родителей и общественных организаций. Также в 1990-х годах экспериментально в некоторых школах был введен курс "Валеология (индивидуальное здоровье человека)" Л.Г.Татарниковой. В его рамках предусматривалось широкое половое просвещение подрастающего поколения. Однако курс был раскритикован и запрещен.

Кстати, с 1992 года курс "Этика и психология семейной жизни" не был включен в учебный план, но и не был отменен. Многие учителя продолжали вести по нему занятия. 

© РИА Новости / Константин ЧалабовПоловое просвещение – область, которая не ограничиваются сексуальными отношениями
© РИА Новости / Константин Чалабов
Половое просвещение – область, которая не ограничиваются сексуальными отношениями

Европейский взгляд на российское воспитание

В 2000 году Россия подписала Европейскую социальную хартию. В числе услуг просветительского характера Совет Европы называет обязательное сексуальное просвещение в школе.

В 2009 году был подписан федеральный закон "О ратификации Европейской социальной хартии". В параграфе 2 статьи 11 Хартии в рамках защиты права на здоровье предполагается введение обязательного сексуального просвещения детей в школе. Однако до сих пор официальной просветительской программы на эту тему в России не существует.

Сейчас каждая школа решает этот вопрос в зависимости от внутренней политики учреждения и отношения родительского сообщества. Занятия по сексуальному образованию можно встретить только в гимназиях или лицеях.

Так нужно ли вводить половое просвещение в школах? 

Экспертное мнение

Олег Лебедев: Школа должна просвещать учащихся во всех тех сферах жизни, в которых им приходится или придется самостоятельно решать различные проблемы. Точно так же школа должна заниматься и половым просвещением. Вопрос в том, что под ним понимать?

Половое просвещение ни в коем случае нельзя сводить только к вопросу о сексуальных отношениях. Это просвещение в области отношений мужчины и женщины, но они совсем не ограничиваются сексом — они гораздо богаче, полнее, сложнее.

Другое. Не надо связывать половое просвещение с освещением отдельного предмета. Изучение отдельного предмета по примеру этики и психологии семейной жизни, скорее всего, окажется неэффективным, потому что обсуждение вопросов отношений между мужчиной и женщиной предполагает обсуждение достаточно интимных вопросов. Рамки урока далеко не всегда подходят для такого рода обсуждений.

Александра Фокина: Нам мой взгляд, уроки полового просвещения в школах не нужны. Воспитательная задача принадлежит все-таки семье.

Если каждый родитель задумается, хочет ли он, чтобы другой человек воспитывал его ребенка в такой деликатной, интимной и потенциально опасной области, как сексуальные отношения, у большого количества сознательных родителей ответ будет отрицательный.

Наверное, мы не должны перекладывать на школу такие ценностно-нравственные воспитательные задачи.

Это еще связано с тем, что у нас в любой школе чрезвычайно разнообразный контингент — и семей, и учащихся, и педагогического состава. Речь касается и религиозных различий и ценностно-нравственных установок в самой семье, и уровня взрослости учеников одного и того же класса. Ученики могут находиться на абсолютно разной стадии самоопределения в сексуальных вопросах и в сексуальной безопасности, а урок в школе все-таки предполагает некое уравнивание.

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