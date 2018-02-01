Нечем дышать: Дашу Момот спасет операция на сердце

Елена Светлова специально для проекта "Социальный навигатор"

Девочка живет в Саратове. Ей семнадцать лет. Она учится в одиннадцатом классе и хочет стать детским хирургом. Эту цель Даша поставила перед собой восемь лет назад, когда родился ее младший брат Данила. Мальчик — инвалид с рождения, уже перенес пять операций. Даша мечтает спасать детей, но теперь помощь нужна ей самой. У девочки врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки, проблемы с дыханием, участились обмороки. Диагноз поставлен с огромным опозданием, и сейчас врачи настаивают на срочной операции.

До девяти лет Даша практически не болела, занималась регби и танцами. А потом вдруг все изменилось.

— Она начала сильно уставать. Приходила из школы бледная до синевы и сразу ложилась, — вспоминает Елена, мама Даши. — Всегда любила рисовать, а тут берет обычную раскраску и через несколько минут откладывает: "Нет сил, можно я чуть-чуть полежу?"

Когда твой ребенок, еще вчера активный и подвижный, вдруг стал постоянно жаловаться на усталость, становится страшно. Врачи грешили на переходный возраст, подозревали даже, что Даша просто хитрит, потому что ленится…

— Секцию регби пришлось бросить — у Даши не было сил. Пробежит пять метров и сядет, потому что нужно отдышаться, — говорит мама. — Какие уж тут занятия? С танцами Даша продержалась чуть подольше, но все равно падала с ног от усталости. Мы водили ее по всем врачам. Невролог поставил диагноз "вегето-сосудистая дистония". Даша принимала кучу лекарств, ходила на физиотерапию, а улучшений не было. Начала часто и тяжело болеть — то бронхитом, то пневмонией.

В сентябре 2016 года Елена обратилась в университетскую больницу в Саратове, где Даше провели ЭКГ и УЗИ сердца. По результатам обследования у девочки впервые диагностировали врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки размером 17 мм — и рекомендовали пройти дополнительное обследование в областном кардиодиспансере.

© Вячеслав Сторожев Год родители писали письма во все кардиологические клиники России. Москва, Калининград, Самара, Пенза, Санкт-Петербург — отказ за отказом © Вячеслав Сторожев Год родители писали письма во все кардиологические клиники России. Москва, Калининград, Самара, Пенза, Санкт-Петербург — отказ за отказом

— Для нас это было шоком, — рассказывает Елена. — Когда Дашу положили в кардиоцентр, мы надеялись, что полостной операции удастся избежать. Дочке провели обследование, а мы с мужем весь день дежурили в клинике, сменяя друг друга. Была пятница, поэтому решение консилиума отложили до понедельника. Но не успели мы доехать до дома, как звонит наша Даша и рыдает в голос: "Пришел доктор и сказал, что я не подхожу для операции через вену, у меня будет операция на открытом сердце и шов от шеи до пупка!"

Елена испугалась. В кардиоцентре она видела таких детей.

Они долго и тяжело восстанавливались.

— У Даши было такое тяжелое эмоциональное состояние, что в тот же день мы забрали ее из больницы. Решили искать кардиоцентр, где возьмутся сделать щадящую операцию, без вскрытия грудной клетки.

Год родители писали письма во все кардиологические клиники России. Москва, Калининград, Самара, Пенза, Санкт-Петербург — отказ за отказом. И только в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского, где накоплен большой опыт эндоваскулярных операций, девочке подарили надежду.

В ноябре 2017 года мама с дочкой приехали на консультацию, и детский кардиохирург Михаил Мартаков сказал, что еще можно провести щадящую операцию: закрыть дефект окклюдером — специальной "заплаткой". Но времени на ожидание практически нет. Дашино сердце работает на износ, нарастает легочная гипертензия.

© Вячеслав Сторожев Недавно Даша пришла из школы и упала в обморок. Папа едва успел подхватить ее на руки © Вячеслав Сторожев Недавно Даша пришла из школы и упала в обморок. Папа едва успел подхватить ее на руки

— Я вижу, что дочке плохо, — говорит Елена. — Даша еле встает с постели. Часто жалуется, что нечем дышать. Мы ставим будильник на шесть утра, потому что дочери нужно два часа, чтобы собраться в школу. Даша умывается льдом, чтобы снять отеки на лице и на руках. Потом пьет корвалол. Дочка очень переживает, что плохо справляется со школьными нагрузками и часто пропускает уроки из-за болезней.

Выпускной класс — это подготовка к ЕГЭ. Контрольные, тесты. Недавно Даша пришла из школы и упала в обморок. Папа едва успел подхватить ее на руки. В такие моменты мама чувствует свою беспомощность. Скорую не дождешься, а что делать — непонятно.

Еще недавно Елене казалось, что все слезы она уже выплакала с младшим сыном, но опять по ночам она плачет в подушку, а утром заставляет себя улыбаться. Ведь единственное, что она может дать сегодня дочери, — моральную поддержку. Семья с трудом сводит концы с концами. И вот новое испытание. Хотя операцию проведут за счет бюджетных средств, окклюдер необходимо оплатить самим. А денег на это нет.

Для спасения Даши Момот не хватает 279 437 руб.

Детский кардиохирург, ведущий научный сотрудник отделения кардиохирургии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Михаил Мартаков (Москва): "У Даши дефект межпредсердной перегородки большого размера — 17 мм, отмечена легочная гипертензия. Кроме того, края дефекта очень тонкие, что делает эндоваскулярную операцию сложной. Девочке отказали уже в нескольких федеральных центрах. Но у нас есть опыт проведения эндоваскулярных операций в подобных случаях. Надеемся, что в результате щадящего вмешательства восстановится нормальная деятельность сердца и девочка сможет вести активный образ жизни, не отставая от сверстников".

Стоимость окклюдера 295 337 руб. 15 900 руб. собрали наши читатели. Не хватает 279 437 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Даше Момот, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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