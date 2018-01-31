"Арифметика добра" разрабатывает профстандарт воспитателя детдомов

Благотворительный фонд "Арифметика добра" приступает к разработке профессионального стандарта воспитателя сиротских учреждений, сообщили в фонде.

В фонде формируется рабочая группа по разработке профстандарта. Желающие принять участие в работе приглашаются к сотрудничеству.

"Мы выступаем за профессионализацию кадров и хотим, чтобы сотрудники детских домов получали профильное образование. Создание профстандарта – это начало пути к созданию профильной специальности", – отметила Наиля Новожилова, председатель правления фонда.

Согласно постановлению правительства РФ №481, принятому в 2014 году, принято решение о реорганизации детских домов: проживание детей организовывается теперь по принципам семейного воспитания в малых воспитательных группах до восьми детей, а помещения перепланируются по квартирному типу. По существу, идет перестройка модели воспитания с коллективной на семейную, отметили в фонде.

При этом ключевой фигурой перестройки жизнеустройства детей в организации является тот, кто непосредственно работает с ребенком. "Без изменений в работе воспитателя реформирование в сиротских учреждениях останется формальным, – подчеркивает Владимир Кабанов, руководитель направления по взаимодействию с органами власти фонда "Арифметика добра", кандидат педагогических наук. – Какие функции должен выполнять этот воспитатель, какими знаниями и компетенциями он должен обладать? Ответы на эти и другие вопросы по профессиональной деятельности должны быть в профстандарте, утверждаемом в Минтруде России. Однако такого профстандарта пока нет. Наш фонд, имеющий одной из целей своей деятельности системное изменение в сфере сиротства, выступил с инициативой разработки такого профстандарта".

В начале этого года на совещании в Минтруде России инициатива фонда "Арифметика добра" была поддержана. 30 января 2018 года прошло заседание рабочей группы в Минобрнауки России по разработке профстандарата, в котором приняли участие представители центрального совета профсоюза работников народного образования и науки РФ.