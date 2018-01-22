В России стартует акция Детского телефона доверия

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В России стартует акция "Расскажи новогоднюю историю детскому телефону доверия", в ходе которой можно рассказать о самой лучшей встрече Нового года в кругу семьи. Оставить на сайте свои рассказы о самых памятных вечерах, а также голосовать за истории других участников приглашаются не только дети и подростки, но и их родители, сообщается на официальном сайте детского телефона доверия 8 (800) 200-01-22.

Новогодние праздники наверняка стали особенными для многих семей по всей стране: прогулки по украшенным улицам, походы на каток, уютные посиделки дома всей семьей — все это останется в памяти на весь будущий год, говорят организаторы. Согласно правилам акции, любой желающий, пройдя авторизацию через социальные сети, может оставить свой рассказ в специальной форме на сайте детского телефона доверия. После того как участники акции напишут рассказ и отправят его, им обязательно нужно будет сделать репост в одну из предложенных социальных сетей, не забыв вписать в пост хештег #ИсторииДетскомуТелефонуДоверия, а затем скопировать ссылки на видеоролики с примером того, как, наоборот, не стоит праздновать Новый год.

За эти истории посетители сайта смогут проголосовать с помощью кнопки "Мне нравится" прямо на странице акции. Авторы пяти первых лидирующих по итогам акции рассказов получат в подарок мобильные телефоны, а еще 50 участников выиграют яркие спортивные рюкзаки с логотипом детского телефона доверия.

Единый общероссийский детский телефона доверия 8 (800) 200-01-22 для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во всех субъектах Российской Федерации специалисты оказывают квалифицированную психологическую помощь. На сегодняшний день детский телефон доверия принял уже более 7,5 миллиона звонков. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный. В 67 регионах телефон доверия оказывает помощь абонентам в круглосуточном режиме. Если вам сложно сразу набрать номер телефона и начать говорить с незнакомым человеком, попробуйте написать в чат психологу на сайте детского телефона доверия.