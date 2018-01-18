Актеры прочитают сказку "Про Федота-стрельца" в пользу детей-сирот

Сказку Про Федота-стрельца в пользу детей-сирот прочитают актеры театра и кино

Сказку Про Федота-стрельца в пользу детей-сирот прочитают актеры театра и кино

Звезды театра и кино прочтут сказку Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца" в пользу детей-сирот. Как сообщили в благотворительном фонде "Бюро добрых дел", в представлении 11 февраля примут участие Камиль Ларин ("Квартет И"), Стас Дужников, Никита Ефремов, Алексей Макаров, Виктор Хориняк, Дмитрий Мухамадеев, Кристина Бабушкина, Анна Ардова и другие.

Все собранные средства будут направлены на реализацию проекта фонда "Будущая профессия". Билет можно получить за пожертвование, пройдя по ссылке>>.