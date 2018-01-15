Стану человеком с прямой спиной: Юру спасет операция на позвоночнике

Елена Светлова специально для проекта "Социальный навигатор"

Семнадцатилетний Юра живет в Москве. У мальчика прогрессирующий сколиоз самой тяжелой — четвертой — степени. Не помогли ни массаж, ни лечебная физкультура, ни жесткие корсеты. Юре тяжело дышать, ходить и сидеть, время от времени приступы боли скручивают мальчика так, что он ложится лицом к стене и стискивает зубы, чтобы не стонать в голос. Избавить Юру от мучений может только сложная операция с установкой металлоконструкции, которая зафиксирует позвоночник. Но операция дорогая, у родителей мальчика нет на нее денег.

Юра не любит говорить о своей болезни. Даже для родных эта тема — табу. Мальчик не хочет, чтобы его жалели. Поэтому мы с ним договариваемся, что я пишу вопросы, а он на них отвечает.

— Какой сон ты хотел бы досмотреть?

— Не люблю сны, снится часто тревожное, просыпаюсь в поту.

— Как тебе кажется, замечают ли посторонние люди, что у тебя проблемы с позвоночником?

— Нет, ведь я их скрываю.

…Из роддома Елену с новорожденным сыном выписали только на седьмой день. Роды были тяжелыми для обоих.

В полтора месяца у Юры проявилось опасное врожденное заболевание — пилоростеноз, при котором сужен просвет привратника желудка и пища не проходит в двенадцатиперстную кишку. На скорой малыша доставили в больницу.

© Сергей Величкин Никто из его друзей не знает, что после нагрузки он вынужден целый день отлеживаться, потому что страшно ноет спина и невыносимо болят ноги © Сергей Величкин Никто из его друзей не знает, что после нагрузки он вынужден целый день отлеживаться, потому что страшно ноет спина и невыносимо болят ноги

— Сына начали готовить к операции, уже сделали наркоз, — вспоминает Елена. — Должен был оперировать завотделением, но его куда-то вызвали, и все остановилось. Ребенка вывели из наркоза и вернули в палату, а операцию перенесли на неделю. Поскольку сын был очень маленьким, я находилась с ним неотлучно. Юра лежал с трубками. Его кормили через зонд, в вену вводили физраствор и специальное питание. На моих глазах медсестра все подключила наоборот. Я успела ее остановить. Мой сын умер бы…

На память об операции остался шов через всю грудь. А испытания продолжались. В одиннадцать месяцев Юра заболел воспалением легких. Врач сказал, что мальчик теперь в группе риска по бронхиальной астме.

Прогноз, увы, оправдался: когда Юре исполнилось семь лет, ему поставили диагноз "астма". А вскоре появились первые признаки сколиоза.

— Он больше болел, чем посещал школу, — говорит Елена. — А потом сына и вовсе перевели на надомное обучение. В 13 лет он начал жаловаться на боль в спине и ногах. Стала выпирать правая лопатка, изменилась походка. Мы заметили, что Юра прихрамывает. Сейчас он на индивидуальном обучении. Посещает школу по два-три часа в день. Спрашиваю его: "Как было на занятиях?" — "Пол-урока простоял, больно было сидеть".

Сначала Юре прописали полужесткий корсет. Больше года мальчик его носил по 18 часов в сутки — не помогло. Когда врачи увидели рентгеновские снимки, они ужаснулись: позвоночник скрутило дугой. Это была уже третья степень сколиоза.

Прошлой осенью Юру госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира (Москва). Мальчику провели полный курс реабилитации — но ни лечебная гимнастика, ни массажи, ни электростимуляция мышц спины не помогли. Оставалась надежда только на жесткий корсет Шено.

— Это сродни пытке, как испанский сапог, — вздыхает Елена. — Жесткий пластик сдавливает тело. Его надо носить днем и ночью. Наш Юра очень терпеливый, но и он иногда срывался: "Все болит!" Самое ужасное, что все страдания оказались напрасными. Угол искривления позвоночника увеличился. Корсет не помог…

Юра — очень мужественный человек. Никто из его друзей не знает, что после нагрузки он вынужден целый день отлеживаться, потому что страшно ноет спина и невыносимо болят ноги. А когда Юра ложится, свернувшись калачиком, — это значит, что ему совсем плохо.

На консультации в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова врачи сказали, что искривление стремительно прогрессирует и сколиоз уже достиг четвертой степени. Если не сделать срочную операцию, начнутся перебои в работе сердца и легких. Последнее исследование функции внешнего дыхания показало, что она снизилась на 30 процентов. В перспективе — тяжелая инвалидность…

© Сергей Величкин Жесткий пластик сдавливает тело. Его надо носить днем и ночью © Сергей Величкин Жесткий пластик сдавливает тело. Его надо носить днем и ночью

Проблема в том, что высокотехнологичная операция, которая может спасти мальчика, и металлоконструкция для фиксации позвоночника стоят огромных денег. Ждать квоту нужно два года. Столько времени у Юры нет. Сколиоз его полностью изувечит.

— Я постоянно нахожусь в напряжении: вдруг опять что-то случится с Юрой?— тяжело вздыхает Елена. — Мы так надеемся, что операция ему поможет.

Задаю Юре последний вопрос: "Ты уже думал, как изменится твоя жизнь после операции?" Он отвечает: "Стану человеком с прямой спиной. Смогу нормально учиться, встречаться с друзьями, гулять по Москве. Жить".

Для спасения Юры Васильева не хватает 1 130 334 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У Юры диспластический комбинированный сколиоз четвертой степени. Деформация прогрессирует, без лечения прогноз очень плохой — органы грудной клетки будут все сильнее сдавливаться, разовьется сердечно-легочная недостаточность. Единственная возможность помочь Юре — в ближайшее время провести операцию: хирургическую коррекцию с фиксацией грудопоясничного отдела позвоночника специальной металлоконструкцией. Очередь на подобные операции по квоте, к сожалению, растянулась на два года. Для Юры промедление крайне опасно".

Стоимость операции 1 164 778 руб. 34 444 руб. собрали читатели rusfond.ru. Не хватает 1 130 334 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Юре Васильеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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