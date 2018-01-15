РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Стану человеком с прямой спиной: Юру спасет операция на позвоночнике

10:0015.01.2018
(обновлено: 10:16 15.01.2018)
0800
© Сергей ВеличкинСтану человеком с прямой спиной: Юру спасет операция на позвоночникеСтану человеком с прямой спиной: Юру спасет операция на позвоночнике
© Сергей Величкин

Елена Светлова специально для проекта "Социальный навигатор"

Семнадцатилетний Юра живет в Москве. У мальчика прогрессирующий сколиоз самой тяжелой — четвертой — степени. Не помогли ни массаж, ни лечебная физкультура, ни жесткие корсеты. Юре тяжело дышать, ходить и сидеть, время от времени приступы боли скручивают мальчика так, что он ложится лицом к стене и стискивает зубы, чтобы не стонать в голос. Избавить Юру от мучений может только сложная операция с установкой металлоконструкции, которая зафиксирует позвоночник. Но операция дорогая, у родителей мальчика нет на нее денег.

Юра не любит говорить о своей болезни. Даже для родных эта тема — табу. Мальчик не хочет, чтобы его жалели. Поэтому мы с ним договариваемся, что я пишу вопросы, а он на них отвечает.

— Какой сон ты хотел бы досмотреть?

— Не люблю сны, снится часто тревожное, просыпаюсь в поту.

— Как тебе кажется, замечают ли посторонние люди, что у тебя проблемы с позвоночником?

— Нет, ведь я их скрываю.

…Из роддома Елену с новорожденным сыном выписали только на седьмой день. Роды были тяжелыми для обоих.

В полтора месяца у Юры проявилось опасное врожденное заболевание — пилоростеноз, при котором сужен просвет привратника желудка и пища не проходит в двенадцатиперстную кишку. На скорой малыша доставили в больницу.

© Сергей ВеличкинНикто из его друзей не знает, что после нагрузки он вынужден целый день отлеживаться, потому что страшно ноет спина и невыносимо болят ноги
© Сергей Величкин
Никто из его друзей не знает, что после нагрузки он вынужден целый день отлеживаться, потому что страшно ноет спина и невыносимо болят ноги

— Сына начали готовить к операции, уже сделали наркоз, — вспоминает Елена. — Должен был оперировать завотделением, но его куда-то вызвали, и все остановилось. Ребенка вывели из наркоза и вернули в палату, а операцию перенесли на неделю. Поскольку сын был очень маленьким, я находилась с ним неотлучно. Юра лежал с трубками. Его кормили через зонд, в вену вводили физраствор и специальное питание. На моих глазах медсестра все подключила наоборот. Я успела ее остановить. Мой сын умер бы…

На память об операции остался шов через всю грудь. А испытания продолжались. В одиннадцать месяцев Юра заболел воспалением легких. Врач сказал, что мальчик теперь в группе риска по бронхиальной астме.

Прогноз, увы, оправдался: когда Юре исполнилось семь лет, ему поставили диагноз "астма". А вскоре появились первые признаки сколиоза.

— Он больше болел, чем посещал школу, — говорит Елена. — А потом сына и вовсе перевели на надомное обучение. В 13 лет он начал жаловаться на боль в спине и ногах. Стала выпирать правая лопатка, изменилась походка. Мы заметили, что Юра прихрамывает. Сейчас он на индивидуальном обучении. Посещает школу по два-три часа в день. Спрашиваю его: "Как было на занятиях?" — "Пол-урока простоял, больно было сидеть".

Сначала Юре прописали полужесткий корсет. Больше года мальчик его носил по 18 часов в сутки — не помогло. Когда врачи увидели рентгеновские снимки, они ужаснулись: позвоночник скрутило дугой. Это была уже третья степень сколиоза.

Прошлой осенью Юру госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира (Москва). Мальчику провели полный курс реабилитации — но ни лечебная гимнастика, ни массажи, ни электростимуляция мышц спины не помогли. Оставалась надежда только на жесткий корсет Шено.

— Это сродни пытке, как испанский сапог, — вздыхает Елена. — Жесткий пластик сдавливает тело. Его надо носить днем и ночью. Наш Юра очень терпеливый, но и он иногда срывался: "Все болит!" Самое ужасное, что все страдания оказались напрасными. Угол искривления позвоночника увеличился. Корсет не помог…

Юра — очень мужественный человек. Никто из его друзей не знает, что после нагрузки он вынужден целый день отлеживаться, потому что страшно ноет спина и невыносимо болят ноги. А когда Юра ложится, свернувшись калачиком, — это значит, что ему совсем плохо.

На консультации в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова врачи сказали, что искривление стремительно прогрессирует и сколиоз уже достиг четвертой степени. Если не сделать срочную операцию, начнутся перебои в работе сердца и легких. Последнее исследование функции внешнего дыхания показало, что она снизилась на 30 процентов. В перспективе — тяжелая инвалидность…

© Сергей ВеличкинЖесткий пластик сдавливает тело. Его надо носить днем и ночью
© Сергей Величкин
Жесткий пластик сдавливает тело. Его надо носить днем и ночью

Проблема в том, что высокотехнологичная операция, которая может спасти мальчика, и металлоконструкция для фиксации позвоночника стоят огромных денег. Ждать квоту нужно два года. Столько времени у Юры нет. Сколиоз его полностью изувечит.

— Я постоянно нахожусь в напряжении: вдруг опять что-то случится с Юрой?— тяжело вздыхает Елена. — Мы так надеемся, что операция ему поможет.

Задаю Юре последний вопрос: "Ты уже думал, как изменится твоя жизнь после операции?" Он отвечает: "Стану человеком с прямой спиной. Смогу нормально учиться, встречаться с друзьями, гулять по Москве. Жить".

Для спасения Юры Васильева не хватает 1 130 334 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У Юры диспластический комбинированный сколиоз четвертой степени. Деформация прогрессирует, без лечения прогноз очень плохой — органы грудной клетки будут все сильнее сдавливаться, разовьется сердечно-легочная недостаточность. Единственная возможность помочь Юре — в ближайшее время провести операцию: хирургическую коррекцию с фиксацией грудопоясничного отдела позвоночника специальной металлоконструкцией. Очередь на подобные операции по квоте, к сожалению, растянулась на два года. Для Юры промедление крайне опасно".

Стоимость операции 1 164 778 руб. 34 444 руб. собрали читатели rusfond.ru. Не хватает 1 130 334 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Юре Васильеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 174 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на "Первом".

Всего собрано свыше 10,972 млрд руб. В 2018 году (на 11 января) собрано 38 333 703 руб., помощь получил 31 ребенок. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Комментировать
Детские вопросы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена