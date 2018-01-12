Исламский фонд помогает детям Казани, не разделяя на своих и чужих

Исламский фонд помогает детям Казани, не разделяя на своих и чужих

Исламский фонд помогает детям Казани, не разделяя на своих и чужих

В прошлом году благотворительный фонд Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) оказал материальную помощь 57 больным детям, большинство из которых имеют диагноз ДЦП. Годом ранее аналогичную помощь получили 39 семей.

"Надежду на выздоровление они получили независимо от своей религиозной и национальной принадлежности, благодаря неравнодушным людям и инициативам самого фонда", — сообщил в пятницу РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

"В фокусе социального служения муфтията — многодетные и малообеспеченные семьи, которым помощь оказывается систематически. Например, в День знаний ребятам из таких семей подарены портфели с учебными принадлежностями. Кроме того, в 2017 году почти полторы тысячи человек бесплатно получили одежду и обувь в специальном пункте, а более трех тысяч нуждающихся посетили благотворительные обеды, организованные исламским фондом", — рассказал муфтий.

"Несомненно, наиболее активно обеспечение одеждой и продуктами питания велось в период празднования Курбан-байрама, Ураза-байрама и всего месяца Рамазан. Тысячам людей, десяткам социальных учреждений и мусульманских учебных заведений было роздано мясо 10 000 жертвенных баранов, а 400 семей получили продуктовые наборы", — отметил муфтий Самигуллин.