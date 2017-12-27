МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Известные люди Кубани снялись в серии благотворительных роликов, приуроченных к четырехлетию благотворительного детского фонда "Анастасия".

"За прошедшее время мы полностью убедились в том, что главная составляющая благотворительности — это обычные люди. Именно благодаря чутким и отзывчивым людям жизнь многих детей обретает новые краски", — говорит президент фонда Марина Шамара, президент НКО.

К своему дню рождения фонд снял серию из 10 видеороликов, в которых принимают участие неравнодушные люди самых разных профессий. Первым героем стал известный скрипач Самвел Айрапетян:

"Я положительно отношусь к благотворительности. Сам жертвую деньги для детей и с удовольствием выступаю на благотворительных концертах, когда зовут. Естественно, без гонорара. Однажды благодаря такому концерту нам удалось собрать деньги на операцию ребенка за границей (для ребенка на операцию за границей?). Очень жаль, что многие люди наживаются на этом деле. В интернете много просьб о помощи от мошенников, и из-за этого у людей нет доверия, они перестают помогать другим людям. Поэтому хотелось бы, чтобы этот вопрос как-то регулировался законодательно. Хорошо, что есть фонды, деятельность которых можно проверить. Вот им стоит доверять".

Также героем одного из роликов стал российский художник Сергей Воржев:

"Чтобы понять невероятную силу благотворительности, нужно самому побывать в ситуации, когда твоя жизнь полностью зависит от других. Со мной такое случалось: я потерял много крови, лежал в больнице длительное время. Нашлись люди, которые помогли, спасли фактически. Я им очень благодарен.

В бедной семье заболел ребенок — откуда взять деньги? Неоткуда. Надо помогать, и не так важно, сколько ты дал: рубль, сто рублей, миллион — главное сам процесс взаимосвязи. Нет средств — можно поделиться чем-то еще".

Благотворительный детский фонд "Анастасия" оказывает помощь детям всех возрастов с любыми диагнозами, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации.