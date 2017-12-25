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Детские вопросы

Эксперты: на детские новогодние представления потянулись подростки

Сюжет:
Новый год 2017-2018 (20)
18:2925.12.2017
(обновлено: 18:31 25.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУчастники пресс-конференции на тему: Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2018 в ММПЦ МИА Россия сегодняУчастники пресс-конференции на тему: Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2018 в ММПЦ МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2018" cостоялась в понедельник, 25 декабря, в МИА "Россия сегодня".

Лучшие новогодние представления Москвы 2018: результаты рейтинга
© РИА Новости
Лучшие новогодние представления Москвы 2018: результаты рейтинга
С точки зрения директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяны Волосовец, качество детских новогодних представлений от года к году становится выше, а сами они разнообразнее.

Еще пять лет назад ребенок смотрел новогоднюю сказку примерно по одному типовому сюжету: сталкивались добро и зло. При этом главному герою – носителю добра, помогали Дед Мороз со Снегурочкой, а заканчивалось все хэппи эндом. Сегодняшние новогодние утренники активно эволюционируют от простых к более сложным захватывающим фабулам. "Иногда они представляют собой творческие, довольно интересные даже технически действия, на которых ребенок не только развлекается, но и может чему-то научиться", – отметила она.

Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2018: топ лучших
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2018
Расширяется тематика. Организаторы, откликаясь на интересы школьников, придают этим праздникам образовательные смыслы. Эксперт предположила, что со временем отмечаемая "техническая направленность елок, скорее всего, привлечет к ним либо совсем старших дошкольников, либо младших и "средних" школьников". Другой тренд: сегодня на елки пошли самые старшие ребята – пятнадцати- и шестнадцатилетние подростки.

Заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Наталья Свиридова рассказала, что начиная с 1953 года, федерация организует новогодние елки в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Спектакль-мюзикл этой зимы под названием "Новогодняя звезда" представляет собой представление с элементами лазерного шоу, новых технологий. Но остаются и традиционные элементы рождественской сказки-фантазии, пронизанной духом человеческих ценностей, сохранения высоких идеалов совести, чести, добра.

"Наш музей связан с творчеством великого русского поэта", – напомнила заместитель директора Государственного музея А.С. Пушкина Елена Потемкина. Поэтому обязательная составляющая "Семейных новогодних балов в старинной русской усадьбе" (еще один лидер "Рейтинга детских новогодних представлений Москвы 2018") – обращение к творчеству Пушкина. Формат праздника предопределяет его местонахождение – старинная усадьба Александра Петровича Хрущева, который в XIX веке слыл известным московским хлебосолом. "Здесь проходили праздники для детей. И, попадая в наш дом, ребята это очень здорово ощущают", – подчеркнула она.

Дед мороз и снегурочка у Триумфальной арки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Рейтинг показал, какие новогодние детские шоу популярны в Москве
В прошлом году в Музее занимательных наук "Экспериментаниум" была придумана инклюзивная елка, адресованная детям с расстройством аутистического спектра. "Эти ребята массовые мероприятия посещать не могут в принципе, по показаниям здоровья", – отметила исполнительный директор "Экспериментаниума" Наталия Чудакова. "Им мы посвятили полноценное представление и адаптированное шоу, из которого исключены эффекты, которые могли бы напугать или нервировать ребят", – добавила она.

Каждый сезон "Экспериментаниум" проводит три инклюзивные елки. Они бесплатны и обычно забронированы уже в августе ввиду огромной популярности.

Исполнительный директор по маркетингу представления "Семь чудес Москвы" Наталья Гайкович сообщила, что главным для организаторов было создание уникального сюжета, высокое качество постановки, подбор "очень классной творческой команды".  Продолжая традиции "елок в мэрии" на Новом Арбате, команда проекта сделала ставку на мюзикл. На днях прошло первое представление. "Выходя из зала, дети напевали замечательную музыку Максима Дунаевского – это, по сути, хиты", – заключила она.

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