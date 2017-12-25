Лучшие новогодние представления Москвы 2018: результаты рейтинга

Мультимедийная пресс-конференция на тему: "Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2018".

Участники:

— директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;

— заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Наталья СВИРИДОВА;

— заместитель директора Государственного музея А.С. Пушкина Елена ПОТЁМИНА;

— pr-директор проекта "КиноЕлка на Мосфильме" Наталья НИКИТИНА;

— pr-директор елки "Семь чудес Москвы" Наталья Александровна ГАЙКОВИЧ;

— исполнительный директор Музея занимательных наук "Экспериментаниум" Наталия ЧУДАКОВА.

Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья ТЮРИНА.

В исследование вошло 88 постановок, 17 из которых заняли лидирующие позиции. Чем удивят новогодние представления детей и их родителей? Как изменилась тематика и направленность программ за год? С чем связано появление все большего числа научных Елок? Какие шоу стали выбирать дети и родители: камерные или большого формата? Почему многие организаторы стали отказываться от сладких подарков в пользу развивающих игрушек? Подорожали ли билеты на новогодние представления?

Также были обсуждены такие вопросы, как антикоррупционный аспект организации новогодних празднеств в детских воспитательных учреждениях, патриотическое воспитание детей в рамках московских праздничных мероприятий, презентация экологической тематики в программе научных Елок и организация новогодних представлений для детей с ограниченными возможностями.