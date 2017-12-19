Большая мечта маленького болельщика стала явью

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шамилю Акрамову 9 лет. Он родился раньше срока и сразу попал в реанимацию. При выписке из роддома ему поставили диагноз ДЦП. От своих сверстников Шамиль отличается лишь тем, что не может самостоятельно стоять на ногах и ходить. Но каждый день он идет к своей мечте.

Семье мальчика помогли приобрести специальный беговой тренажер. Ходьба помогает укрепить мышцы спины и ног. Шамиль мечтает когда-нибудь встать на коньки и сыграть в любимый хоккей.

Один из самых зрелищных матчей этого сезона. Два принципиальных соперника — "Ак Барс" против "Салавата Юлаева". Полные трибуны. В первых рядах — Шамиль с папой. Мальчик знает всех хоккеистов "Ак Барса" поименно. Проезжающие мимо бортика хоккеисты приветственно бьют перчаткой по стеклу. Юный фанат не подозревает, что после игры ему удастся пообщаться с ними лично.

© Лилия Галимова Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов с Шамилем © Лилия Галимова Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов с Шамилем

В тренерской зоне послематчевая суета. Шамиль скромно сидит в углу в ожидании встречи с любимым игроком — нападающим Владимиром Ткачевым. Проходящие мимо хоккеисты на секунду задерживаются рядом со своим поклонником, а он то и дело выдает крепкое мужское "здорово" на приветствие хоккеистов. Но когда к нему подсел главный тренер Зинэтула Билялетдинов и по-дружески пожал руку, удивленный Шамиль только и смог выжать из себя тихое: "С победой".

© Лилия Галимова Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев с Шамилем © Лилия Галимова Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев с Шамилем

Владимир Ткачев пришел к Шамилю с клюшкой и шайбой и, кажется, волновался не меньше самого болельщика. Строгий взгляд мальчика словно вопрошал, почему один лучших игроков клуба так и не забил ни одой шайбы? Хотя строгого болельщика убеждали, что гол был забит благодаря отличной передаче Ткачева, Шамиль взял обещание с нападающего исправиться в следующей игре.

Это был последний домашний матч в этом году. И счастливым он стал не только для команды, но и для одного маленького болельщика, у которого теперь появился еще один стимул, чтобы встать на ноги и когда-нибудь тоже выйти на лед.