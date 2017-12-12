Кривая жизни. Тамару Астахову спасет операция на позвоночнике

Девочке 16 лет. Вместе с мамой и братом она живет в подмосковном поселке Шаховская. Восемь лет назад Тамаре оформили инвалидность: у нее тяжелейший сколиоз — угол искривления позвоночника сейчас составляет 100 градусов, образовался горб. Сердце и легкие девочки сдавливаются, она страдает от сильных болей в груди. Тамара с трудом сидит на уроках, ей тяжело дышать. Выпрямить спину девочке поможет установка специальной металлоконструкции на позвоночник. Но операция дорогая, госквотой она не покрывается. А у Екатерины, мамы девочки, таких денег нет, она воспитывает двоих детей одна.

Светлана Иванова специально для проекта "Социальный навигатор"

Тамара любит готовить, и у нее это отлично получается. Когда мама и старший брат Саша садятся за стол, то легко могут угадать настроение девочки. Если Тамара напекла оладий, значит, у нее веселое настроение и день прошел хорошо. Если на ужин подается пирог или торт — день выдался просто замечательным. Если обычный салат — день был скучный и ничем не примечательный.

Но последний год Тамара редко балует своих домашних деликатесами — стоять у плиты ей тяжело и больно.

Вечерами девочка плетет браслеты из бисера для своих подружек.

— Доча, иди погуляй, — уговаривает Екатерина.

Тома смотрит в окно и качает головой:

— Холодно, мамочка, я лучше дома посижу.

А летом ей жарко, и она тоже старается не выходить из дома.

© Сергей Величкин Небольшое искривление у дочки Екатерина заметила, когда Тамаре был всего год и она делала первые шаги. Во время ходьбы малышка задирала одно плечо и кренилась набок © Сергей Величкин Небольшое искривление у дочки Екатерина заметила, когда Тамаре был всего год и она делала первые шаги. Во время ходьбы малышка задирала одно плечо и кренилась набок

Мама и брат прекрасно понимают, что погода тут ни при чем. Тамара не хочет выходить на улицу, потому что люди начинают на нее оглядываться. А кто-то из поселковой ребятни нет-нет да и крикнет: "Смотрите, горбатая идет!"

Из-за этого во втором классе Тамара сменила школу. Девочка хорошо решала задачки, но на уроках боялась лишний раз ответить, чтобы не привлекать к себе внимания. Одноклассники смеялись и дразнили ее.

Единственным защитником в школе у Тамары был брат Саша, которому то и дело приходилось выяснять отношения с обидчиками.

А учительница просто предложила маме перевести девочку в коррекционную школу вместе с ее "заступником".

Небольшое искривление у дочки Екатерина заметила, когда Тамаре был всего год и она делала первые шаги. Во время ходьбы малышка задирала одно плечо и кренилась набок.

Местный хирург назначил массаж и гимнастику. Но искривление только усиливалось, и, когда дочке исполнилось восемь, их направили на консультацию в диагностический центр в Москве. Там Тамаре поставили диагноз "врожденный левосторонний сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника".

"Девочка еще маленькая, — сказал ортопед, — делайте массаж и ЛФК, а потом посмотрим".

Но улучшений не было. С возрастом Тамара стала сутулиться еще больше, левое плечо у нее было уже заметно выше правого.

А во время диспансеризации перед школой кардиолог в местной поликлинике огорошила маму:

— А вы знаете, что у вашей дочери порок сердца?

Чтобы уточнить диагноз, Екатерина повезла дочку на обследование в Тверь, в детскую больницу.

— У Тамары пролапс митрального клапана, — сказала кардиолог после изучения результатов, — довольно распространенная аномалия: с ней живут, рожают детей, ведут активный образ жизни. А вот искривленный позвоночник заметно давит на сердце и затрудняет его работу. Со временем это может привести к необратимым изменениям в сердце и легких. Ищите хорошую больницу и хирурга. Тамаре нужна операция, массаж тут не поможет.

© Сергей Величкин Тамара носила корсет по 12 часов в день. Девочка жаловалась, что ей тяжело дышать, больно сидеть © Сергей Величкин Тамара носила корсет по 12 часов в день. Девочка жаловалась, что ей тяжело дышать, больно сидеть

На консультации хирург-ортопед подтвердил, что Тамаре необходима операция, но надо подождать несколько лет, так как позвоночник еще растет. А пока рекомендовал носить корректирующий ортопедический корсет. И оформить инвалидность.

— Мамочка, пожалуйста, не надо, — рыдала девочка, — если в поселке узнают, что я инвалид, все мальчики будут обзываться, я не смогу закончить школу.

— Не обращай внимания, доченька, ты должна быть сильной, — успокаивала мама, — а они пусть радуются, что здоровые.

Тамара носила корсет по 12 часов в день. Девочка жаловалась, что ей тяжело дышать, больно сидеть. Но больше всего на свете Тамара не хотела, чтобы ее обзывали "инвалидом". Она ежедневно занималась специальной гимнастикой, мама делала ей массаж. Но девочке становилось хуже: она начала прихрамывать, ей было тяжело сидеть на уроках и ходить.

Нынешней осенью Екатерина привезла дочь на консультацию к ортопеду в московский Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям. Доктор сказал, что операцию нужно провести как можно скорее. Состояние Тамары ухудшается, промедление опасно. Но операция дорогая, госквотой она не покрывается. А у Екатерины, жительницы Подмосковья, нет возможности ее оплатить.

Для спасения Тамары Астаховой не хватает 1 042 382 руб.

Травматолог-ортопед Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Илья Шавырин (Москва): "У девочки ювенильный левосторонний грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация позвоночника проявилась в годовалом возрасте. Сколиозы с ранним началом (early onset scoliosis) имеют наиболее неблагоприятное течение, по мере роста ребенка искривление становится сверхтяжелым. Сейчас угол деформации позвоночника девочки — около 100 градусов. Тамара страдает от приступов боли и постоянного дискомфорта. Ей необходима операция — коррекция деформации с помощью металлоконструкции. Иначе искривление усугубится, боли усилятся, нарушения сердечной и легочной деятельности примут тяжелый и опасный характер".

Стоимость операции и металлоконструкции 1 322 339 руб.

Читатели vesti.ru собрали 279 957 руб. Не хватает 1 042 382 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Тамаре Астаховой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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