Подростки в детских домах: без шанса на семью

Благотворительный фонд помощи детям-отказникам и детям-сиротам "Бюро добрых дел" помогает 15 детским домам и интернатам в разных регионах. Специалисты фонда помогают детям выходить во взрослую жизнь, по возможности, подготовленными. На это и направлены основные программы: социальная адаптация, помощь детям в решении разных проблем, приобретении профессии, подготовка к семейной жизни.

Одной из болезненных проблем, которой уделяют внимание в фонде, — это усыновление или опека подростков. Материал на эту тему подготовила Анна Чупракова специально для "Социального навигатора".

Таких историй за последние годы в России десятки тысяч: семья берет ребенка, а когда он становится подростком (или даже раньше), не справляется с ним и возвращает обратно в детский дом. Ни один усыновитель, конечно же, не берет ребенка для того, чтобы потом его вернуть, все верят, что они справятся со сложностями воспитания.

Тем временем тысячи кандидатов в приемные родители стоят в очереди на малышей до полутора лет. Конечно, все хотят малышей: желательно девочку, светловолосую, голубоглазую, возрастом до трех лет, без инвалидности, европейской внешности. Таких детей немного, их быстро разбирают по семьям. А вот у кого шансов почти нет, так это у детей с тяжелыми диагнозами и подростков. Эти дети становятся настоящими заложниками ситуации — они уже переросли тот возраст, когда они милые и розовощекие, им умиляются и хотят поскорее забрать домой.

В России почти 500 тысяч детей живут без попечения родителей. Когда мы заходим на сайт федеральной базы детей на усыновление, мы видим цифру: 55 тысяч детей в базе.

Первый вопрос, который возникает: почему в базе только 55 тысяч детей, если всего их в стране не одна сотня тысяч? Все дело в том, что многие дети, попавшие на учет в органы опеки, так и не попадают в базу, так как их очень быстро устраивают в семью, особенно если это здоровый младенец. Большинство детей из этого полумиллиона не имеют статуса "под усыновление" или даже "под опеку".

На деле оказывается, что большинство детей в этой базе — это дети с тяжелой инвалидностью, а также вполне здоровые дети, но уже подростки, у которых шанс попасть в семью невелик. В итоге именно эти дети наряду с теми, у кого нет статуса на усыновление или другую форму семейного устройства, становятся заложниками учреждений до совершеннолетия.

Для людей, готовых стать хорошими приемными родителями подростку, в России даже нет специальной подготовки. В Великобритании и США, например, есть специальные школы для приемных родителей детей от 12 лет.

В нашей стране надо ломать стереотипы, нужно специально готовить приемных родителей подростков, усиленно поддерживать и сопровождать их с помощью органов опеки, чтобы не было повторных отказов от детей. Необходимы отдельные курсы в школе приемных родителей для тех, кто готов взять в семью подростка. Обоснованно введение повышенных выплат приемным родителям подростков (больше, чем приемным родителям малышей).

Важно переобучать сотрудников органов опеки для более качественного сопровождения всех приемных семей, перенимать западный опыт, чтобы помогать приемным семьям выходить из кризисных ситуаций, а с детьми-подростками они возникают в 100% случаев. Каждому из нас стоит быть более внимательным к проблемам подростков, хотя понятно, что гораздо приятнее помогать малышам, чем уже почти взрослому человеку.

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