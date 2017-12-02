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Детские вопросы

Воспитание особенных детей: новый взгляд на обязанности родителей

15:0002.12.2017
(обновлено: 15:10 02.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВоспитание особенных детей: новый взгляд на обязанности родителейВоспитание особенных детей: новый взгляд на обязанности родителей
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Если родители обычного ребенка просто должны заботиться о нем, то родители ребенка с нарушениями развития должны делать это вдвойне 24 часа в сутки. Таковы сегодняшние реалии. Об этой проблеме рассказала директор АНО "Центр "Пространство общения", психолог Анастасия Рязанова на форуме "Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с особенностями развития: проблемные зоны и точки роста", который состоялся в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Они не просто должны заботиться о своем ребенке так, чтобы он выжил, мог играть и развиваться, но они супер должны, потому что именно от них зависит, сможет ли он преодолеть какие-то проблемы, ближе придвинуться к норме, овладеть какими-то навыками, приблизиться к хорошей социализации", — подчеркнула она.

Уставших родителей ждут на Семейном фестивале Family Tree Fest
© РИА Новости / Николай Хижняк
Уставших родителей ждут на семейном фестивале Family Tree Fest
И таких ожиданий, предъявляемых родителям как обществом, так и ими самими к себе, очень много. Часть из них очевидны, другие — нет. Главная задача специалиста при работе с родителями — помочь понять, какие из этих ожиданий и обязанностей двигают их к мечте, а какие мешают этому, какой должна быть их жизнь.

Анастасия Рязанова рассказала, что однажды у нее на приеме оказалась мать двоих детей, один из которых был с нарушениями развития. Когда женщина пришла на прием, то начала рассказывать о разных проблемах в семье, а через какое-то время поделилась тем, что у нее есть проблемы с алкоголем.

"Обсуждая эту ситуацию с алкоголем, мы обнаружили, что у нее есть важный ритуал — семейный ужин, когда вся семья собирается вечером, общается и вкусно ест", — рассказала психолог.

Эта традиция стала своеобразным способом самоидентификации семьи: их семья — это та, которая вечером собирается за вкусным ужином. Однако после работы сил на то, чтобы его приготовить, у нее уже не оставалось. Поэтому каждый вечер на кухне женщину ждала бутылка вина, которая помогала ей собрать последние силы и совершить данный ритуал.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
Недоношенные дети: что нужно знать и чему не стоит верить
По словам Анастасии Рязановой, на тот момент остановиться женщина не могла. "Она оказалась взаперти долженствований: она должна хорошо выглядеть, хорошо воспитывать ребенка, следить, чтобы с ним было все в порядке, уделять внимание старшему сыну, готовить ужин", — отметила психолог.

В процессе работы Анастасия Рязанова предложила оставить все "должна" и начать говорить о мечте женщины в отношении своей жизни, о том, что на самом деле для нее важно. После того как удалось это определить, они стали говорить не о долженствованиях, а о ценностях, которые у нее есть.

"Она подумала и стала задавать себе один вопрос каждый вечер: "А нужна ли мне эта бутылка вина для того, чтобы быть вместе с семьей?". Через неделю она перестала пить вино", — отметила Анастасия Рязанова.

Данная практика, по словам психолога, позволила женщине осознать, что готовить ужин или нет — не обязанность, а выбор. Как только она это поняла, нужда в алкоголе пропала.

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