Как стать правильным Дедом Морозом для детей-сирот

Благотворительный фонд "Арифметика добра" запускает новогоднюю акцию "Станьте Дедом Морозом для детей-сирот". Как отмечают организаторы, накануне Нового года сбор подарков для воспитанников детских домов по-прежнему остается одной из самых популярных идей. Однако, получая от 5 до 20 подарков от спонсоров, ребенок не становится счастливее. Гаджеты, конфеты и игрушки не приносят пользы ребенку и не способствуют его развитию и социализации.

Фонд предлагает подарить ребенку знания. Специально к запуску новогодней акции фонд узнал у выпускников и воспитанников детских домов, о каких подарках они мечтали и какие получали. Они рассказали, что ежегодно спонсоры дарят одинаковые подарки, а хочется чего-то особенного и индивидуального, "только для себя". На промо-странице акции пользователь может сделать особенный подарок для ребенка-сироты. В новом, 2018 году, старшеклассник из детского дома получит индивидуальные уроки по школьной программе с собственным преподавателем. Это даст ему шанс успешно сдать ЕГЭ и поступить в колледж или вуз

Индивидуальные онлайн занятия с собственным преподавателем позволяют воспитанникам детских домов и интернатов получить качественное образование. "Онлайн обучение повышает уровень мотивации у детей-сирот: приобретаются навыки самоорганизации, исчезает страх плохих оценок. И как результат появляется осознанное стремление к учебной деятельности. Ученики видят анализ всего хода выполнения работы: количество правильных и неправильных ответов, допущенные ошибки. Онлайн обучение дает каждому ученику свой индивидуальный образовательный маршрут с учетом всех интеллектуальных, психологических и иных особенностей личности. И самое главное — дает возможность общаться со взрослым человеком, которому он доверяет", — говорит Наталья Никифорова, преподаватель русского языка и литературы образовательной программы фонда.