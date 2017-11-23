Опыт помощи детям с аутизмом обсуждают в Москве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более пятисот специалистов из 51 региона принимают участие во Второй всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)", проходящей 22 – 24 ноября в Москве.

Основная задача созданного год назад Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) – объединить усилия и ресурсы ведомств, подведомственных организаций, семей, воспитывающих детей с аутизмом, благотворительных фондов, общественных объединений.

"Необходимо все эти ресурсы направить в систему образования, на обобщение и распространение опыта, методическое обеспечение педагогов", – подчеркнула, открывая конференцию, заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

Среди целей мероприятия, призванного определить стратегии развития системы сопровождения детей с РАС в нашей стране, – обсуждение инструментов и технологий, открытых в этой области за рубежом.

По свидетельству ученых, аутизм ассоциирован с множеством разных генов, влияющих на созревание синаптических связей в головном мозге. Причем известные гены объясняют не более двадцати процентов случаев возникновения недуга. Генетики начинают сопоставлять это заболевание с трещинами в фундаменте здания.

"Одна трещина – ничего страшного. Двадцать, тридцать трещин – накопительный эффект. Такие мутации в генах способны привести к серьезнейшим нарушениям поведения", – констатировала директор Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ (МЭГ-центр) Татьяна Строганова.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются специалисты региональных служб помощи детям с РАС, – отсутствие нормативных стандартов при оказании услуг. Другое неудобство вызвано удаленностью населенных пунктов от районного центра, куда приезжают родители на консультацию. Третье серьезное ограничение – нет механизма и критериев включения ребят в программу ранней помощи.

"Но, несмотря на многие проблемы, мы стараемся, чтобы работа с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра, носила системный характер", – рассказала директор ГАУ АО "Научно-практический Центр реабилитации детей "Коррекция и развитие”" (Астраханская область) Наталья Сязина.

Первый день конференции завершился серией блиц-презентаций – новым для подобного рода мероприятий форматом. Участникам дискуссии "Эффективные практики сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра" отводилось пять минут на представление наиболее эффективной технологии, практикуемой в их организации.

"Наша задача – тонко анализировать среды, в которых находится ребенок, помогать ему с ними справляться", – заявила психолог Анна Пайкова из Центра лечебной педагогики (Москва).

В течение второго дня конференции на секционных заседаниях, дискуссионных площадках и "круглых столах" эксперты обсудят технологии сопровождения детей с РАС, проблемы социальной и образовательной инклюзии.

Организаторы конференции – Минобрнауки РФ, МГППУ, Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ.



