Работы лауреатов конкурса имени Нади Рушевой выставят в лучших галереях

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Более 350 начинающих живописцев из 55 регионов России стали победителями Первого открытого международного конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой, итоги которого подведены в Российской академии художеств.

Всего в 2017 году в конкурсе, история которого началась двадцать лет назад в московской школе № 548 (ныне Центр образования "Царицыно"), приняли участие 15 тысяч детей из всех уголков страны.

"Не буду много говорить. В жизни надо больше делать, чем говорить. Но я в восторге – какие портреты, какие глаза! Уверен: многие профессионалы уступают в мастерстве этим детям. Это богатство России", – заявил, обращаясь к победителям одного из самых популярных творческих состязаний для детей, президент Российской академии художеств, народный художник РФ Зураб Церетели.

В этом году конкурс проходил в пяти номинациях – "170 лет "Золотому кольцу" России", "260 лет Российской академии художеств", "Образ Анны в искусстве", "Культура и традиции моей страны", "Экология моей страны".

Инициатор одной из конкурсных номинаций заслуженный деятель искусств РФ Павел Каплевич считает, что имя "Анна" в сознании многих жителей планеты ассоциируется именно с нашей страной. С балериной Павловой, поэтессой Ахматовой, самым переиздаваемым романом Льва Толстого.

"Мне кажется, что если Россия обогатит свою коллекцию национальных символов этим брендом – по аналогии с французской Марианной, нам станет чуть легче дышать и будет, на что опереться", – заявил эксперт, вручая награду победителю конкурса в номинации "Образ Анны в искусстве" девятилетней Ярославе Кравчук из Павлодара (Республика Казахстан).

Директор НИИ теории и истории изобразительных искусств при Российской академии художеств Наталья Толстая сочувствует членам жюри, которым "приходится делать тяжелейший выбор". Спикер выразила мнение, что любое решение, в плюс кандидата или в минус, "это посыл в завтра, в судьбу будущего художника".

По словам организаторов, победители конкурса традиционно получают возможность участвовать в тематических выставках, которые проводятся в лучших галереях столицы. В залах Российской академии художеств, Минобрнауки РФ, Государственной думы РФ, на площадке МИА "Россия сегодня".

Стало известно, что одна из номинаций конкурса следующего года будет приурочена к юбилею событий, решивших исход русско-турецкой войны. Конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой и медиа холдинг "Стандарт" (Болгария) при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" в 2017 – 2018 году учредили специальную номинацию "Россия. Болгарскому народу. К 140-летию войны за освобождение Болгарии".

В 2018 году исполнится ровно 140 лет с момента кровопролитных сражений под Шипкой и Плевеном, где объединенные русские, болгарские, румынские и финские войска сражались за освобождение территории нынешней Болгарии из-под ига Османской империи. К юбилейной дате подвиг наших народов отобразят молодые художники двух стран.

Лучшие работы участников будут представлены на выставке, которая откроется 3 марта в Софии (национальная галерея Болгарии) и в Москве (Общественная палата РФ и Международный пресс-центр "Россия сегодня"), войдут в специальный каталог.