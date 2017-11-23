Актер Павел Деревянко проведет аукцион в пользу "Бюро добрых дел"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Арт-марафон Charity Art стартует 13 декабря в 11.00 в Москве. Как сообщают организаторы, средства, собранные во время арт-марафона, будут направлены на поддержку проекта фонда "Бюро добрых дел" "Социальные гостиницы для воспитанников детских домов" для трех учреждений Саратовской области.

Алексей Кортнев, друг фонда, музыкант, актер — о проекте "Социальные гостиницы": "Я довольно часто встречаюсь с выпускниками детских домов, общаюсь с волонтерами. Зачастую выпускники этих учреждений оказываются на пороге взрослой жизни совершенно неподготовленными: девочки и мальчики в 16-17 лет не могут себе сварить суп или пожарить котлету. Когда эти подростки оказываются один на один со взрослым миром, их не поддерживают мама и папа, приходится сразу погружаться во взрослую жизнь и самому отвечать за себя. Фонд "Бюро добрых дел" помогает ребятам подготовиться к взрослой жизни, стать всесторонне развитыми, чтобы каждому выпускнику было легче пережить этот переход".

В аукционе примут участие известные художники, актеры и музыканты. Участники марафона — взрослые и дети самого разного возраста. У каждого будет возможность окунуться в прекрасный мир творчества: научиться видеть вещи, как это делают профессиональные художники, и переносить увиденные образы на полотно.

Весь день на марафоне будет проходить выставка-продажа картин, фотографий и объектов художников — резидентов галереи по существенно сниженным специально для мероприятия ценам (в категориях 10 000, 25 000 и 40 000 рубей), мастер-классы от профессиональных художников для детей, на которых можно будет освоить самые разные техники и получить огромное удовольствие от арт-терапии. Со всеми художниками можно будет пообщаться в непринужденной дружеской обстановке и задать вопросы, на которые вы давно хотели получить ответ.

В течение дня гости смогут подкрепиться на фуршете, послушать джазовый концерт и просто насладиться атмосферой творчества и добра, внеся свой вклад, будь то приобретение картин арт-марафона или участие в аукционе. Вечером в 20.00 актер театра и кино Павел Деревянко проведет благотворительный аукцион, на котором можно будет приобрести картины современных художников, выполненные в разных жанрах.