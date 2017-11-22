"Делись добром, Москва!" собрала рекордные 4 млн руб для детского хосписа

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Москве прошла третья благотворительная барахолка "Мода на благотворительность" проекта "Делись добром, Москва!". Все собранные за 8 часов средства были переданы в пользу неизлечимо больных детей — подопечных детского хосписа "Дом с маяком", которым требуется дорогостоящая медицинская техника для поддержания и улучшения качества жизни.
На этот раз была собрана рекордно большая сумма — 4 миллиона рублей. Не менее впечатляющим оказалось и количество посетителей открытого события — в течение одного дня принять участие в благотворительной барахолке пришли более 3000 человек!
Организаторами события выступили Наталия Плохова, Ольга Савельева и Ксения Боломатова — работающая на волонтерских началах команда проекта "Делись добром, Москва!", созданного в ноябре 2016 года для поддержки благотворительных фондов и организаций.
На барахолке разместились корнеры одежды, обуви и аксессуаров известных брендов, а еще была устроена распродажа новых и винтажных предметов гардероба от частных лиц и звезд театра, музыкальной сцены, кино и спорта.
В ходе мероприятия состоялось несколько этапов конкурса "Битва стилистов". Для моделей, которыми становились непосредственно гости мероприятия, профессиональные стилисты и дизайнеры создавали экспресс-образы из представленных на барахолке вещей. Созданные стилистами образы оценивало жюри, в состав которого вошли звезды кино и театра и эксперты модной индустрии: актриса Дарья Мельникова, актриса Дарья Повереннова, президент московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, актриса Катерина Шпица, стилист и телеведущая Лина Дембикова, российская модель, журналист и галерист Полина Аскери, певица Саша Гридива, актер Андрей Гайдулян, актриса и певица Мириам Сехон, актер Владимир Фекленко, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская и эксперт моды Дарья Куниловская.
Событие сопровождалось выступлением певицы Polina Ice и музыкальными сетами диджеев DJ Peretse, Маши Граниной, Дарьи Куниловской, а также сетами молодых диджеев школы DJ Грува — Юлии Бедулевой, Василия Боброва, Александра Бондарева, Сони Рублевой, Георгия Джура.
Впервые в рамках основного мероприятия была организована барахолка интерьеров "Много добра!": за первые же часы мероприятия посетителями было приобретено за благотворительные пожертвования более 200 предметов дизайна и интерьера, мебели и посуды.
Для всех посетителей третьей благотворительной барахолки "Мода на благотворительность" в течение дня работали студия красоты, экспресс чек-ап от медицинской клиники и центра восточной медицины, интерактивные развлекательные зоны от детского клуба и многое другое.
Все посетители мероприятия могли стать участниками благотворительного розыгрыша 300 призов.