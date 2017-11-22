"Делись добром, Москва!" собрала рекордные 4 млн руб для детского хосписа

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Москве прошла третья благотворительная барахолка "Мода на благотворительность" проекта "Делись добром, Москва!". Все собранные за 8 часов средства были переданы в пользу неизлечимо больных детей — подопечных детского хосписа "Дом с маяком", которым требуется дорогостоящая медицинская техника для поддержания и улучшения качества жизни.

На этот раз была собрана рекордно большая сумма — 4 миллиона рублей. Не менее впечатляющим оказалось и количество посетителей открытого события — в течение одного дня принять участие в благотворительной барахолке пришли более 3000 человек!

Как сказала Лида Мониава, заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком": "Мне до сих пор с трудом верится, что все это правда было и мне не приснилось. За один день удалось собрать больше 4 миллионов рублей для детского хосписа! 50 партнеров, 120 волонтеров и 3000 гостей барахолки сделали что-то невероятное для детей хосписа. Спасибо огромное всем артистам, которые приняли участие в мероприятии и своим именем помогли нам привлечь гостей. Спасибо за коллекционные вещи для аукциона. Спасибо огромному количеству дизайнеров и магазинов одежды, которые совершенно бесплатно отдали для барахолки одежду, чтобы тем самым помочь собрать деньги на помощь неизлечимо больным детям. Спасибо всем, кто в это воскресенье приходил на благотворительную барахолку для детского хосписа!"

Организаторами события выступили Наталия Плохова, Ольга Савельева и Ксения Боломатова — работающая на волонтерских началах команда проекта "Делись добром, Москва!", созданного в ноябре 2016 года для поддержки благотворительных фондов и организаций.

На барахолке разместились корнеры одежды, обуви и аксессуаров известных брендов, а еще была устроена распродажа новых и винтажных предметов гардероба от частных лиц и звезд театра, музыкальной сцены, кино и спорта.

В ходе мероприятия состоялось несколько этапов конкурса "Битва стилистов". Для моделей, которыми становились непосредственно гости мероприятия, профессиональные стилисты и дизайнеры создавали экспресс-образы из представленных на барахолке вещей. Созданные стилистами образы оценивало жюри, в состав которого вошли звезды кино и театра и эксперты модной индустрии: актриса Дарья Мельникова, актриса Дарья Повереннова, президент московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, актриса Катерина Шпица, стилист и телеведущая Лина Дембикова, российская модель, журналист и галерист Полина Аскери, певица Саша Гридива, актер Андрей Гайдулян, актриса и певица Мириам Сехон, актер Владимир Фекленко, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская и эксперт моды Дарья Куниловская.

Благотворительную барахолку "Мода на благотворительность", ведущими которой стали Елена Маркарян и Арсений Светлов, поддержали телеведущая Екатерина Стриженова с дочерью Александрой Стриженовой, актер Артур Смольянинов, актрисы Кристина Асмус, Анна Цуканова-Котт, Ксения Лукьянчикова, Екатерина Вуличенко, Серафима Низовская, Юлия Хлынина, Татьяна Лютаева, Агния Дитковските, Юлия Топольницкая, Аглая Тарасова, Любовь Новикова-Аксенова, Мария Шумакова, Яна Сексте, телеведущие Светлана Зейналова и Марина Ким.

Событие сопровождалось выступлением певицы Polina Ice и музыкальными сетами диджеев DJ Peretse, Маши Граниной, Дарьи Куниловской, а также сетами молодых диджеев школы DJ Грува — Юлии Бедулевой, Василия Боброва, Александра Бондарева, Сони Рублевой, Георгия Джура.

Впервые в рамках основного мероприятия была организована барахолка интерьеров "Много добра!": за первые же часы мероприятия посетителями было приобретено за благотворительные пожертвования более 200 предметов дизайна и интерьера, мебели и посуды.

Для всех посетителей третьей благотворительной барахолки "Мода на благотворительность" в течение дня работали студия красоты, экспресс чек-ап от медицинской клиники и центра восточной медицины, интерактивные развлекательные зоны от детского клуба и многое другое.

Все посетители мероприятия могли стать участниками благотворительного розыгрыша 300 призов.