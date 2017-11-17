Музыка нас связала: секс и танцы советских подростков

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" совместно с исследователями МГПУ рассказывает о советских подростках, их взаимоотношениях и о самом популярном месте общения того времени – танцплощадке летнего пионерского лагеря. Это результаты этнографической реконструкции, которая позволит на следующем этапе сравнить эти явления с тем, что происходит сегодня. Предлагаем вспомнить, как познакомились наши родители.