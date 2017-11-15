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Детские вопросы

Костя-рыбак. Косте Резаеву необходима срочная операция на сердце

10:0015.11.2017
(обновлено: 10:16 15.11.2017)
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© РИА Новости / Вера КостамоКостя-рыбак. Косте Резаеву необходима срочная операция на сердцеКостя-рыбак. Косте Резаеву необходима срочная операция на сердце
© РИА Новости / Вера Костамо

У тринадцатилетнего Кости из города Ишима Тюменской области врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Мальчик растет, состояние сердца ухудшается, сейчас Косте необходима операция. Пока время не упущено, ее можно сделать щадящим способом: не вскрывая грудную клетку, закрыть дефект специальным устройством — окклюдером. Оплатить дорогой окклюдер родители мальчика не в силах. Нужна наша помощь.

Вера Костамо, обозреватель МИА "Россия сегодня"

— Во-о-от такую щуку папа поймал, — Костя, как настоящий рыбак, широко разводит руки, показывая размер трофея. — А я поменьше, мой рекорд — три с половиной килограмма. Все лето с папой на озера ездили, и мама столько всего вкусного готовила.

Костя вообще обстоятельный парень. Хорошо учится, помогает отцу в гараже и маме на огороде. Любит спорт, занимался футболом и велосипедными гонками. Вот только тренировки пришлось оставить: врачи запретили мальчику любые нагрузки.

В девять лет у Кости начала часто болеть голова, шла носом кровь. Доктор поставил диагноз "вегетососудистая дистония" и на всякий случай отправил на УЗИ. Оказалось, что у ребенка проблемы с сердцем: открытое овальное окно размером 3 мм. Врачи в Ишиме дали Косте направление в Областную клиническую больницу (ОКБ) №1 в Тюмени. На консультации кардиолог успокоил Наталью, маму мальчика, — сказал, что с возрастом дефект может закрыться самостоятельно.

© РИА Новости / Вера КостамоКостя всегда занят делом: участвует во всех школьных мероприятиях, а дома кроме своих обязанностей по хозяйству еще занимается с сестрой Соней
© РИА Новости / Вера Костамо
Костя всегда занят делом: участвует во всех школьных мероприятиях, а дома кроме своих обязанностей по хозяйству еще занимается с сестрой Соней

Два с половиной года мама возила Костю на обследования. В начале 2017 года у Кости обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Назначили зондирование, по результатам которого определили размер дефекта — 6 мм.

— Мы верили, что все будет хорошо. Но заметили, что сын стал быстро уставать. После очередного УЗИ врач сказал, что дефект не закроется сам, он будет только увеличиваться, а состояние ребенка — ухудшаться, — рассказывает Наталья.

Костя совсем не похож на больного ребенка. Он всегда занят делом: участвует во всех школьных мероприятиях, а дома кроме своих обязанностей по хозяйству еще занимается с сестрой Соней.

— Я настраиваю сына, что нужно учиться хорошо, потом и работа будет хорошая. Как у нас говорят: не потопаешь — не полопаешь, — вздыхает Наталья. — До пятого класса сын был отличником, сейчас учится на 4 и 5. В этом году перешел в лицей, в физико-математический класс. Уже участвовал в четырех олимпиадах, занял второе место в школе по алгебре.

© РИА Новости / Вера КостамоПосле операции Костя сможет пойти на любимые тренировки и больше не уставать от того, что просто пробежался с мальчишками
© РИА Новости / Вера Костамо
После операции Костя сможет пойти на любимые тренировки и больше не уставать от того, что просто пробежался с мальчишками

Костя рассказывает, что с пятого класса они с ребятами делают и защищают проекты. Сам он выбрал проект "Технология". Сначала смастерил подставку под карандаши, а потом — макет снайперской винтовки.

— Мы с папой нашли в интернете схему модели снайперской винтовки. Делали долго, несколько недель. То материалов не было, то инструментов. Выпиливали разные детали, склеивали. Ребята в школе долго рассматривали модель, всем было интересно, как это сделано, — говорит Костя.

— Когда Дима, Костин папа, узнал, что у сына порок сердца, то очень переживал, — вспоминает Наталья. — Мы уехали на зондирование — а ведь это даже не операция, всего лишь исследование, — так Дима не мог спать.

Костя же ко всему относится по-взрослому спокойно. Мама объяснила, что после операции он будет здоровым. Сможет пойти на любимые тренировки и больше не уставать от того, что просто пробежался с мальчишками.

Но для того чтобы вылечить Костино сердце, очень нужна наша помощь.

Для спасения Кости Резаева не хватает 396 014 руб.

Сердечно-сосудистый хирург ОКБ №1 Дмитрий Мочихин (Тюмень): "Дефект увеличивается, надежды на то, что он закроется самостоятельно, уже нет. Мальчику требуется операция — эндоваскулярная коррекция дефекта межпредсердной перегородки. После щадящей операции Костя быстро восстановится и будет жить как все здоровые дети его возраста".

Стоимость операции 396 014 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Косте Резаеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 174 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на "Первом". Всего собрано свыше 10,523 млрд руб. В 2017 году (на 9 ноября) собрано 1 453 315 666 руб., помощь получил 2231 ребенок, протипировано 8419 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра.

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