В Москве наградят победителей всероссийского конкурса "Семья года"

В Москве наградят победителей Всероссийского конкурса Семья года

В Москве наградят победителей Всероссийского конкурса Семья года

23 ноября в Москве состоится праздник для победителей второго всероссийского конкурса "Семья года". Лауреатами в пяти номинациях ("Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Семья — хранитель традиций", "Золотая семья России") стали 85 семей со всех уголков России, сообщает пресс-служба Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Семьи продемонстрируют свои таланты: покажут мини-спектакль, прочитают стихи собственного сочинения, проявят себя в танцах и песне, сыграют на духовых инструментах.

В рамках праздника будет проведен конкурс отцов, где главы семейств будут соревноваться в знании афоризмов, и конкурс матерей, где женщины на разных языках народов России исполнят куплеты из колыбельных.

А 24 ноября состоится торжественное награждение финалистов конкурса. Победителям вручат памятные призы, подарки и награды. Поздравить лауреатов конкурса приедут известные общественные деятели и официальные лица.

Мероприятие проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ.