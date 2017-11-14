Почти 38 тысяч школьников из Москвы пользуются электронными браслетами

Электронными браслетами «Москвенок» пользуются почти 38 тысяч московских школьников

Электронными браслетами «Москвенок» пользуются почти 38 тысяч московских школьников

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Почти 38 тысяч школьников получили электронные браслеты с сентября 2016 года, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Гаджеты можно использовать в школах, где работает система "Проход и питание". По функционалу браслеты идентичны картам "Москвенок".

В электронный браслет вставлен цифровой чип, с помощью которого дети могут входить и выходить из школы, а также покупать еду в столовой без наличных денег.

Гаджеты сделаны из гипоаллергенного силикона с алюминиевой застежкой. На них изображен символ электронной карты школьника — совенок.

"В нескольких десятках школ браслеты "Москвенок" выдали учащимся. Это образовательные организации, которые произвели централизованную закупку гаджетов. В общей сложности с сентября 2016 года столичные школы заказали 19 тысяч браслетов", — отметил руководитель проекта "Москвенок" департамента информационных технологий Москвы Евгений Симановский.

Родители также могут купить браслеты для детей самостоятельно. Более чем за один год было приобретено 18,8 тысяч гаджетов.

Браслеты представлены в 11 цветах, наибольшей популярностью у школьников пользуются синие, красные и зеленые.