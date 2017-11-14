Почти 38 тысяч школьников из Москвы пользуются электронными браслетами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Почти 38 тысяч школьников получили электронные браслеты с сентября 2016 года, сообщает официальный портал мэра Москвы.
В электронный браслет вставлен цифровой чип, с помощью которого дети могут входить и выходить из школы, а также покупать еду в столовой без наличных денег.
Гаджеты сделаны из гипоаллергенного силикона с алюминиевой застежкой. На них изображен символ электронной карты школьника — совенок.
"В нескольких десятках школ браслеты "Москвенок" выдали учащимся. Это образовательные организации, которые произвели централизованную закупку гаджетов. В общей сложности с сентября 2016 года столичные школы заказали 19 тысяч браслетов", — отметил руководитель проекта "Москвенок" департамента информационных технологий Москвы Евгений Симановский.
Родители также могут купить браслеты для детей самостоятельно. Более чем за один год было приобретено 18,8 тысяч гаджетов.
Браслеты представлены в 11 цветах, наибольшей популярностью у школьников пользуются синие, красные и зеленые.