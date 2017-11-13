Трудности перевода: почему сиротам необходима социальная адаптация

13 ноября отмечается Международный день сирот. По данным UNICEF, на сегодняшний день в мире насчитывается около 150 миллионов детей, живущих без родителей и родного дома. Редакция "Социального навигатора" выяснила, как сироты адаптируются к реалиям взрослой жизни после выпуска из детских домов.

Мария Давыдова специально для проекта "Социальный навигатор"

Дети, лишенные родительской любви и заботы, по-другому видят и воспринимают окружающий их мир. По словам специалистов, в первую очередь им необходимо научиться самоконтролю и ответственности за свои решения, так как в детском доме за все отвечают специалисты.

"В системе учреждения уже все есть. Питание — пожалуйста, досуг — волонтеры прибежали. И получается такая ситуация, что ребенок приучается только брать, отдавать он уже не может", — отметил в интервью для "Социального навигатора" директор социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре Александр Гезалов.

"В стенах детского дома приспособиться к самостоятельной жизни нельзя, для этого нет условий. У сирот нет возможности ежедневно самостоятельно готовить, отвечать за порядок, распределять бюджет, выбирать круг общения и сферу занятий", — добавила многодетная приемная мама, руководитель клуба "Азбука приемной семьи" фонда "Арифметика добра" Диана Машкова. По ее словам, сформировать социальные навыки и бытовые привычки дети могут только из практики, то есть из жизни в приемной семье.

Дела семейные

При этом в России действует ряд специальных программ по социальной адаптации сирот как на государственном уровне, так и силами некоммерческих организаций и центров поддержки. В основном в них заложена социально-культурная деятельность, комплексные программы по социализации и профориентации, постинтернатный патронат и наставничество.

Однако Машкова как опытная мама уверена, что самым эффективным способом адаптации является устройство сирот в приемные семьи, так как через контакт с родителями ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми, ответственности за свои поступки и самоконтролю. Профильные занятия с представителями организаций, педагогами и волонтерами в свою очередь могут, наоборот, запутать ребенка и не принести желаемого результата.

"Наших старших детей (Даша, 13 лет и Гоша, 16 лет) мы, например, принимали в семью именно с такой целью: помочь им социализироваться, развить мотивацию, получить образование и научиться самостоятельной жизни. Такой подход вовсе не исключает искренних чувств между родителями и детьми, но наша с мужем первоначальная цель была именно такой. И дети, к счастью, постепенно научились принимать нашу поддержку", — рассказала она.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Сироты, как и все дети, нуждаются в любви и заботе, поэтому им так важно присутствие близкого взрослого человека © РИА Новости / Алексей Мальгавко Сироты, как и все дети, нуждаются в любви и заботе, поэтому им так важно присутствие близкого взрослого человека

Помочь, не навредив

Помимо этого познакомить ребенка с окружающим миром и научить его определенным навыкам, оказать необходимую поддержку могут волонтеры, которые регулярно приезжают в детские дома. По словам Машковой, они нередко становятся наставниками для своих подопечных, проходя с ними весь путь взросления вплоть до начала самостоятельной жизни. Фонд "Арифметика добра", например, организует тренинги для тех, кто хочет связать свою жизнь с одним из детей, и сопровождает их при дальнейшей работе с подопечным.

Также волонтеры могут выступать в роли учителя, репетитора или просто помощника в учебе и решении бытовых проблем. Главное — подойти к этому вопросу системно, разработать концепцию или план работ.

"Нужно понимать, с какими болевыми точками ребенок столкнется завтра: это касается вопросов с жильем, вопросов общежития с другими людьми. Надо не просто рассказывать о трудностях, а брать за руку, водить в аптеку, в магазин", — подчеркнул Александр Гезалов.

В противном случае, по его словам, работа волонтера не только не приведет к желаемому результату, но и навредит ребенку, у которого на всю жизнь останется ощущение, что ему все должны и что все будет происходить только так, как он захочет. Более того, некоторые добровольцы развращают своими действиями детей, стремясь задобрить их дорогими подарками.

"Приезжать в детский дом раз в год с подарками точно не нужно. Такая практика убеждает сирот в том, что им все должны на том простом основании, что они растут без родительского тепла и заботы. Желающих одарить сироток находится очень много, и дети, особенно подростки, быстро укрепляются в иждивенческой позиции. А она, как известно, несовместима с социальной адаптацией", — отметила Диана Машкова.

Не дивный новый мир

Почему вообще стоит говорить об этой проблеме? Неужели она так важна? Может показаться, что вопросом адаптации сирот можно пренебречь: детские дома служат суровой школой жизни, из которой выходят далеко не маменькины сынки. Однако это не так. Согласно статистике, порядка 80% детей при выходе из специализированных учреждений сталкиваются с большими трудностями в понимании рамок законного и дозволенного, поиске своей роли и места в обществе, выбиваются из общей картины, испытывают постоянный стресс.

Помимо этого некоторые не могут самостоятельно справиться с вопросами гигиены, питания, досуга и организации своего быта в целом.

В результате примерно чуть меньше половины выпускников детдомов становятся жертвами пагубных зависимостей или оказываются в тюрьмах. Кроме того, среди их числа наблюдается высокий процент суицидов.

При этом ситуация с детьми, которых устроили в приемную семью или у которых был наставник, иная: по словам экспертов, уровень социальной адаптации у них гораздо выше.

Сироты, как и все дети, нуждаются в любви и заботе, поэтому им так важно присутствие близкого взрослого человека, который не только послужит примером, но и окажет необходимую поддержку. Только так они смогут почувствовать себя нужными и, как следствие, реализоваться в жизни и стать полноценными членами общества.